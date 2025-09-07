Kleine Schritte in richtige Richtung

Bernd Wiesberger macht bei den Irish Open beim Formtrend und auch im Race to Dubai einen kleinen Schritt in die richtige Richtung und verpasst im K-Club nur aufgrund eines völlig verpatzten Moving Days sein erstes Topergebnis seit langer Zeit.

Nachdem sich Bernd Wiesberger mit Runden von 67 (-5) und 71 (-1) Schlägen vor dem Wochenende in eine hervorragende Ausgangslage für ein Topergebnis spielte, wollte am Moving Day beim Südburgenländer dann nicht mehr vieles wie erhofft gelingen. Lediglich ein Birdie brachte der 39-jährige zu Papier, was angesichts gleich vier Bogeys und eines Doppelbogeys eindeutig zu wenig war. Schlussendlich leuchtete gar nur eine 76 (+4) auf, die ihn bis auf Rang 44 abrutschen ließ.

Damit riss er auch auf die Spitzenplätze eine Lücke von gleich sechs Schlägen auf, was das angepeilte Top 10 Ergebnis – Bernd benötigt im Kampf ums Spielrecht für kommendes Jahr zwingend zählbare Ergebnisse – in weite Ferne rücken lässt. Am Sonntag gilt es nun noch einmal alle Reserven zu mobilisieren, denn im Fight um die Tourcard könnte am Ende des Jahres jeder Punkt entscheidend werden. Mit souveränem Spiel von Tee bis Grün findet er am letzten Spieltag dann ziemlich stressfrei in die letzte Umrundung.

Da er dann zum bereits dritten Mal in dieser Woche das Par 3 der 3 bestens im Griff hat und sich aus sechs Metern rasch ein erstes Birdie sichert, geht es auch im Klassement recht rasch in die richtige Richtung. Das scheint den Burgenländer richtiggehend zu beflügeln, denn am darauffolgenden Par 5 parkt er die Attacke nur vier Meter neben der Fahne und lässt mit viel Gefühl sogar den Adler auf der Scorecard landen.

Bestes Ergebnis seit Mai

Nach weiterer sehr solider Performance, bremst er sich dann wie aus dem Nichts am Par 3 der 8 mit einem Dreiputtbogey aus rund zehn Metern selbst etwas aus, steuert mit einem sehenswerten Putt aus sechs Metern aber bereits auf der 9 noch vor dem Turn wieder gegen. Zwar lässt er am darauffolgenden Par 5 eine dicke Chance aus einem Meter noch ungenützt verstreichen, holt das verpasste Birdie aber direkt danach am Par 3 der 11 mit einem starken Putt aus knapp acht Metern nach und pirscht sich so auch immer näher an die Top 20 heran.

Da auf der 15 der Drive zu weit nach rechts ins H2O zieht, wird es gegen Ende der Runde mit dem zweiten Bogey noch einmal etwas unangenehmer. Auf den verbleibenden beiden Par 5 Löchern kann er dann zwar nicht mehr gegensteuern, mit der finalen 69 (-3) macht er am Sonntag aber noch etliche Ränge gut und fährt damit auch sein bestes Resultat seit den Soudal Open im Mai ein.

Nächste Station: Wentworth

In Irland macht er so auch einen weiteren kleinen Schritt in die richtige Richtung, denn nicht nur, dass er nach der zähen Serie von verpassten Wochenenden in Straffan zum bereits dritten Mal hintereinander cuttete, auch die Ergebnisse werden mittlerweile von Woche zu Woche besser. Schlussendlich war es im K-Club der völlig verpatzte Moving Day, der ihm den Weg zum ersten Topergebnis seit fast 13 Monaten noch versperrte.

Kommende Woche biegt Bernd nun zum absoluten Höhepunkt des DP World Tour Kalenders ab, denn mit den BMW PGA Championship steht das Flagship-Event der Tour auf dem Programm. Beim Rolex Series Event werden nicht nur fette Punkte im Race to Dubai ausgespielt, wo er sich in dieser Woche wieder ein wenig näher an die Tourkartenränge heranpirschen konnte, auch für die Weltrangliste gäbe es massig Zähler. Bis auf Sepp Straka, der aufgrund familiärer Angelegenheiten auf einen Start in Wentworth verzichtet, steht neben weiteren Hochkarätern auch das gesamte europäische Ryder Cup Team für New York in den Teeboxen.

Wie Bernd Wiesberger kann auch Jannik De Bruyn die Lücke zu den Tourkartenrängen im K-Club ein wenig verkleinern. Auch Nicolai Von Dellingshausen macht am Finaltag noch Ränge gut.

Leaderboard Irish Open

