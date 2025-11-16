Matt Fitzpatrick macht Tour-Hattrick perfekt

Matthew Fitzpatrick (ENG) setzt sich im Stechen gegen Rory McIlroy (NIR) durch und gewinnt seine bereits dritte DP World Tour Championship der Geschichte. McIlroy bleibt mit dem Runner-up Finish in den Jumeirah Golf Estates der König der DP World Tour.

Mit Runden von zweimal 69 (-3) Schlägen und einer 66 (-6) am Moving Day zeigte Matt Fitzpatrick nach bereits zwei gewonnenen Finalturnieren, dass er auch heuer wieder mit dem Earth Course der Jumeirah Golf Estates eindeutig per Du ist. Am Sonntag drückt der Engländer dann von Beginn an aufs Tempo und macht mit drei Birdies auf den ersten fünf Löchern klar, dass auch 2025 wieder mit ihm in der Titelentscheidung zu rechnen sein wird.

In Folge geht er es zwar etwas ruhiger an, im Finish krallt er sich dann auf den letzten fünf Bahnen aber noch drei Birdies, unterschreibt so erneut die 66 (-6) und wartet bei gesamt 18 unter Par mit komfortabler Führung als Leader im Clubhaus auf die letzten Flights. Als bereits alles auf den Sieg hindeutet, läuft einmal mehr Rory McIlroy dann im Finish zur absoluten Hochform auf, stopft nervenstark auf der 18 zum Eagle und schließt mit der 67 (-5) schließlich noch zu seinem Ryder Cup Kollegen auf.

Rory bleibt König der Tour

Dort wassert dann der Drive des Nordiren, was schlussendlich nur ein Bogey zur Folge hat, womit sich Fitzpatrick am ersten Extraloch schließlich recht stressfrei doch noch den Sieg krallt. Damit macht er auch den Hattrick in Dubai perfekt, denn zum bereits dritten Mal darf er sich bei der Tour Championship zum Sieg gratulieren lassen und zieht damit im Jahresranking noch bis auf Rang 3 nach vor.

Der König der Tour bleibt aber auch weiterhin Rory McIlroy. Der Masters-Champion startete nach seiner bärenstarken Saison bereits mit großem Vorsprung ins Finalturnier und verteidigt mit dem 2. Rang ganz souverän seinen Titel der Jahreswertung. Auch Nicolai Von Dellingshausen kann sich mit dem Sonntag durchaus zufrieden zeigen, denn mit einer 69 (-3) packt der einzige deutschsprachige Spieler im Feld noch seine beste Runde der Woche aus und klettert mit dem 22. Platz auch noch bis auf Rang 37 im Race to Dubai nach oben.

