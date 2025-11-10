Schlimmer gehts nimmer

Lukas Nemecz verpasst nach vier Tagen Tourschool den Cut um einen einzigen Schlag und Platz.

Nachdem Lukas Nemecz als 22. im Road to Mallorca nur um Haaresbreite die DP World Tour Tourcard auf der Hotelplanner Tour verpasste, musste der Steirer nun noch beim sechstägigen Marathon in Tarragona ran. Den Auftakt verpatzte er dabei am Hills Course des Infinitum Golf gleich ziemlich, denn nach einer 73 (+1) blieb sogar nur der dreistellige Bereich des Leaderboards übrig. Am Lakes Course lief es am Samstag dann deutlich besser und mit einer 68 (-3) brachte er sich auch wieder auf Cut-Kurs.

Erneut hatte er dann am Hills Course am Samstag aber ziemlich zu kämpfen, arbeitete sich aber immerhin noch zu einer 71 (-1) und blieb so an der erwarteten Cutmarke dran. Am Sonntag wartet nun noch einmal der Lakes Course auf den 36-jährigen, wobei er nicht nur die Cutmarke, sondern auch die Tourkartenränge im Blick haben sollte, denn diese wären nach derzeitigem Stand der Dinge "nur" fünf Schläge weit entfernt, was an den kommenden Spieltagen mit guten Runden mit Sicherheit noch aufzuholen wäre.

Zu viele Fehler am vorentscheidenden Montag

Am vorentscheidenden Cut-Tag muss sich Nemecz lange in Eselsgeduld üben, wofür er ja auch bereits genug Erfahrung in der langen Karriere sammeln konnte. Nach langer Par-Serie erwischt es den Grazer mit einem Bogey-Doppelpack, was zugleich aber den Knoten in seinem Spiel platzen lässt.

Auf den nächsten sechs Spielbahnen kontert er mit nicht weniger als fünf Birdies, was ihn erstmals zurück auf Cutkurs bringt. Umso bitterer ein später Schlagverlust am letzten Par 3. Angesichts allgemein tiefer Scores, wurde die tapfere 69 (-2) zur Zitterpartie, spannend bleibt es bis zuletzt. Als am Ende 61. kassiert er sozusagen die Tourschool-Höchststrafe und scheitert um eine Position und einen einzigen Schlag.

Das verschlechtert auch seine Situation für 2026: im Vorjahr cuttete Nemecz zumindest bei der Tourschool und kam so zu einigen Einsätzen auf der DP World Tour. Im neuen Spieljahr wird sich der Grazer Routinier somit voll auf die Hotelplanner Tour konzentrieren müssen und einmal auf ausgleichende Gerechtigkeit am Ende hoffen.

Leaderboard Tourschool-Final