Nur im dreistelligen Bereich

Lukas Nemecz notiert zum Auftakt der Final Stage der diesjährigen DP World Tour Q-School am Hills Course im Infinitum Golf nur eine 73 (+2) und rangiert damit vorerst sogar nur im dreistelligen Leaderboardbereich.

Nur wenige Tage blieben Lukas Nemecz um die bittere Pille beim Grand Final zu verdauen, wo er nur um wenige Pünktchen in der Jahreswertung der Hotelplanner Tour den Aufstieg in die DP World Tour verpasste. Beim Tourschool-Final von Tarragona bekommt der Grazer eine letzte Chance sich eine Tourkarte für 2026 in der ersten Golfliga zu sichern.

Den Infinitum GC mit dem Lakes und Hills Course kennt Nemecz bereits aus dem Vorjahr, als er nach vier Tagen mit dem Cut das Minimalziel stemmte, dann allerdings nicht um die 20 Tourkarten mehr mitmischen konnte und sich mit einer Conditional Card abfinden musste, die heuer zumindest für 8 Erstliga-Starts reichte. Das Format hat es in sich und ist altbekannt: 6 Runden Marathon im Infinitum Golf Resort von Tarragona, vorerst jeweils zwei Runden am Lakes und Hills Course für den Cut der besten 65 und danach hoffentlich der Showdown um die Tourkarten am Lakes Course.

Zum Auftakt ist Lukas zunächst am Hills Course unterwegs und stolpert auf den Backnine mit einem Par 3 Bogey auf der 10 mehr schlecht als recht in die Final Stage. Immerhin weckt ihn der Faux-pas rasch richtiggehend auf, denn er verpasst zwar zunächst am Par 5 noch den sofortigen Ausgleich, findet dafür aber auf der 12 das erste Erfolgserlebnis und da sich kurz vor dem Turn auch auf der 18 ein Birdie ausgeht, kommt er immerhin knapp unter Par auf den Frontnine an.

Dort geht es in ganz ähnlicher Tonart weiter, denn zunächst verpasst er es am Par 5 der 2 weiter nachzulegen und findet sich am Par 3 direkt danach sogar nach dem nächsten Fehler nur noch bei Level Par wieder. Der Fehler zeigt zwar kaum Wirkung, da er sich schon auf der 6 wieder zurück in die roten Zahlen kämpft, nach zwei abschließenden weiteren Fehlern steht er am Ende aber nur mit der 73 (+1) beim Recording und pendelt sich damit als 106. vorerst sogar lediglich im dreistelligen Leaderboardbereich ein.

Leaderboard Final Stage Q-School