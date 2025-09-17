Countdown läuft in Paris

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab bekommen bei der Open de France eine der letzten Chancen eine neue Tourkarte für die DP World Tour zu lösen.

Die Zahl „5“ leuchtet beim Tourkarten-Countdown dunkelorange blinkend auf, wenn Bernd Wiesberger und Matthias Schwab zur Open de France anreisen. Für Österreichs Duo auf der DP World Tour bleiben nur noch so wenige Gelegenheiten sich unter die Top 114 im Race to Dubai zu pushen, wovon Bernd als aktuell 131. und Matthias als 204. noch mehr oder weniger deutlich entfernt sind.

Bernd reist immerhin zu einer der traditionsreichsten Open der Welt als ehemaliger Champion an, auch wenn heuer auf einem neuen Kurs in Saint-Nom-La-Bretèche gespielt wird. Nach dem starken Auftritt in Irland fühlte sich der burgenländische Routinier eigentlich für Wentworth gut in Form, verpasste dort jedoch überraschend deutlich den Cut, obwohl er eigentlich mit seinem Spiel recht zufrieden war. In Paris wird er viel mehr aus seinem Spiel herausquetschen müssen um mit einem Topergebnis alles für die kommende Saison klarzumachen. Weitaus trister ist die Situation für den Steirer, der schon ein Top 3-Finish aus dem Ärmel schütteln müsste um sich vorerst aller Sorgen zu entledigen.

Mit Dan Bradbury versucht sich der Überraschungssieger aus dem Vorjahr bei der Titelverteidigung, der von einer heimstarken französischen Phalanx sowie internationalen Topstars wie Thomas Detry, Harry Hall, Min-Woo Lee oder Corey Conners herausgefordert wird. Wie berichtet wird auch der Murhofer Amateur Fabian Lang bei der Open de France eine Talentprobe ablegen dürfen, nach dem sensationellen Erfolg bei den französischen Amateurmeisterschaften im heurigen Sommer.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Open de France.

Tee-Times und Live Leaderboard