Matthias Schwab verpasst bei der Second Stage der Q-School mit einer verpatzten 75 (+3) klar den Sprung in die Final Stage und liefert in Almería mit zwei guten und zwei durchwachsenen Runden fast ein Spiegelbild seiner verpatzten Saison ab. Christoph Bleier bleibt mit einer 70 (-1) in Albacete ebenfalls bereits in der Killer-Stage der Zwischenrunde auf der Strecke.

Für Matthias Schwab stellt die Tourschool die letzte Chance dar ein bislang völlig verpatztes Jahr noch retten zu können. Der Start konnte sich dann auch durchaus sehen lassen, denn mit einer 68 (-4) brachte er sich in Almería in den Aufstiegsbereich der Top 24. Am Freitag erwischte es ihn dann mit einer 73 (+1) zwar etwas, der Steirer zog jedoch die richtigen Schlüsse und spielte sich am Samstag mit einer weiteren 68 (-4) wieder nach vor. Den Sonntag nimmt er so als 19. in Angriff, viel Puffer zur Aufstiegsmarke in die Final Stage hat er mit nur einem Schlag jedoch nicht.

Den Schwung vom Vortag nimmt Matthias zunächst auch absolut sehenswert in den Sonntag mit, denn gleich die 16 und die 17 lassen die ersten Birdies springen, was ihn absolut nach Maß in die Finalrunde starten lässt. Wie so oft in dieser Saison schlägt das Pendel dann aber gnadenlos um, denn mit Fehlern auf der 18 und dem Par 5 der 1 findet er sich auch prompt bei Level Par wieder. Zwar steckt er die Rückschläge ganz gut weg und holt sich schon am Par 5 der 3 das Minus wieder zurück, nach zwei weiteren Bogeys benötigt er auf der 9 aber noch ein Par 5 Birdie um sich zumindest bei Level Par halten zu können.

Mit dem Wissen, dass er auf den letzten Löchern nun das Risiko erhöhen muss um den Aufstieg in die Final Stage realisieren zu können, geht von der 10 weg mit einem Bogeytriplepack alles schief. Am Ende leuchtet lediglich die 75 (+3) auf, womit die Aufstiegsrände am Ende doch recht weit entfernt sind. Damit verpasst Matthias nach der verkorksten Saison auch die letzte Chance sich noch auf der DP World Tour zu halten und hat für kommende Saison nun nur noch eine kleine Kategorie auf der Hotelplanner Tour.

Auch Bleier klar gescheitert

Anders als sein Landsmann schlug Christoph Bleier in Albacete am Donnerstag die falsche Richtung ein und reihte sich nach einer 71 (Par) nur hinter dem Aufstiegsbereich der besten 23 ein. Dafür allerdings zündete er am Freitag mit einer 67 (-4) den Turbo und spielte sich wieder voll an die wichtige Marke heran. Am Samstag lief dann aber gar nichts mehr in seine Richtung und nach einer 76 (+5) startet er sogar nur als 52. und mit bereits sechs Schlägen Rückstand auf die Aufstiegsmarke in den Sonntag.

Mit einem anfänglichen Birdie gibt er sich dann auf der 10 zwar noch einmal etwas Hoffnung, nimmt sich diese jedoch mit Bogey und Doppelbogey danach auch sofort wieder. Dank eines Eagle am Par 5 der 14 kommt er zwar dann bei Even Par zum Turn und drückt nach weiterem Fehler auf der 1 sein Score mit kleinen Vögelchen am Par 5 der 4 und dem Par 3 der 7 am Ende noch unter Par, die 70 (-1) ist aber klar zu wenig um sich noch in die Aufstiegsränge spielen zu können.