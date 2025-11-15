Rory McIlroy spielt sich in Dubai an die Spitze

Rory McIlroy (NIR) zeigt einmal mehr, dass ihm der Earth Course der Jumeirah Golf Estates absolut liegt und spielt sich bei der DP World Tour Championship vor der Finalrunde in geteilte Führung.

Masters-Champion und Titelverteidiger Rory McIlroy lauerte bereits nach der Auftaktrunde voll in Schlagdistanz zur Spitze und blieb auch am Freitag immer im Windschatten zu eben dieser. Am Moving Day spielt sich der nordirische Superstar schließlich endgültig bis in die geteilte Führung, auch weil Nicolai Hojgaard (DEN) am Samstag zu keiner Zeit an die fantastische 2. Runde anknüpfen kann.

Nur Minuten nach dem Start in die Runde ist der drei Schläge große Vorsprung des Dänen dahingeschmolzen, womit das Feld wieder enorm zusammenrückt. Am Ende des Tages wird er sogar auch von seinem Zwillingsbruder Rasmus dank dessen 65 (-7) überholt, womit dieser sich gemeinsam mit unter anderem Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton oder auch Matt Fitzpatrick (alle ENG) mit Rang 3 die erste Verfolgerrolle des Führungsduos teilt.

Nur hauchdünn um einen Schlag davor zieren Rory McIlroy und Rasmus Neergaard-Petersen (DEN), die beide am Samstag eine 68 (-4) notieren, die Spitze. Vor allem McIlroy präsentiert sich so auch im absoluten Finish des Jahres weiterhin bestechender Form, womit der Titelverteidiger und Führende im Race to Dubai am Sonntag mit dem Turniersieg und dem Triumph in der Jahreswertung gleich einen doppelten Wurf landen könnte.

Der einzige Deutsche im Feld Nicolai Von Dellingshausen scheint die 70 gepachtet zu haben, denn zum bereits dritten Mal marschiert er mit eben diesem Score zum Recording und startet so als 24. in die finale Umrundung.

Leaderboard DP World Tour Championship

