Selbst ausgekontert

Bernd Wiesberger kontert sich am Moving Day bei den KLM Open selbst immer wieder aus und kann im „The International“ mit einer 71 (Par) nur wenig Boden gutmachen.

Im Starkwind von Amsterdam hatte Bernd Wiesberger an den ersten beiden Spieltagen alle Hände voll zu tun, segelte schließlich aber nach Runden von 72 (+1) und 73 (+2) Schlägen ins Wochenende. Auch am Moving Day ist wieder ziemlicher Wind vorhergesagt, was dem Südburgenländer aber womöglich sogar in die Karten spielen könnte, denn mit einer guten dritten Runde könnte so sogar ein gewaltiger Satz am Leaderboard in Richtung Norden gelingen.

Den Moving Day beginnt der 39-jährige auf den Backnine und legt mit einem souveränen Par in den Niederlanden ziemlich stressfrei los. Da sich dann am darauffolgenden Par 3 aus 1,5 Metern sogar rasch das erste Birdie ausgeht, klettert der achtfache European Tour Champion rasch im Klassement um einige Ränge nach oben. Wie auch schon an den Tagen zuvor währt die Freude darüber jedoch nur recht kurz, da er sich nach etwas zu kurzer Annäherung aus dem Rough auf der 12 nicht mehr zum Par scramblen kann.

Den kleinen Rückschlag steckt er aber bestens weg und betreibt am Par 3 danach mit einem gelochten 6,5 Meter Putt zum nächsten Birdie sehenswerte Frustbewältigung. Wieder verfinstert sich die Miene des Oberwarters jedoch rasch wieder, da das Gerät fürs Kurzgemähte plötzlich streikt und ihn auf der 14 mit einem Dreiputtbogey erneut auf Level Par zurück wirft. Bernd lässt sich aber weiterhin nicht beirren und zieht noch vor dem Turn dank eines starken Wedges am Par 5 der 18 das Minus ein weiteres Mal auf seine Seite, büßt dieses jedoch aus dem Grünbunker auf der 1 auch prompt wieder ein.

Immer wieder zurück auf Par

Das Hin und Her am Moving Day findet auch danach munter seine Fortsetzung da er dank eines 3,5 Meter Putts bereits auf der 2 sein Score abermals in die richtige Richtung drückt. Erstmals muss er danach nicht nur nicht den raschen Ausgleich einstecken, sondern kann sein Score am darauffolgenden Par 5 nach starker Attacke und sicherem Zweiputt sogar weiter ausbauen. Auf den darauffolgenden Bahnen wird es dann mit Pars deutlich ruhiger, bis es ihn im Finish am Par 5 der 8 mit einem Dreiputt zum nächsten Bogey wieder erwischt.

Erneut kommt er dann auch mit der 9 nicht wirklich zurecht und tritt sich nach verzogenem Abschlag noch ein weiteres Bogey ein, womit sich auch am Samstag schließlich keine rote Runde ausgeht. Mit der 71 (Par) macht er so nur einen minimalen Vorstoß und startet als 47. aus dem hinteren Mittelfeld in die Finalrunde. Connor Syme (SCO) zieht bei gesamt 10 unter Par bis an die Spitze des Feldes.

Leaderboard KLM Open

