Sommer ohne Bernd

Bernd Wiesberger beendet die BMW International Open zwar mit einer recht sehenswerten 70 (-2), verpasst damit jedoch das erhoffte Ticket für die Open Championship recht klar und muss sich so in eine gleich sechswöchige Turnierpause während des Hochsommers verabschieden. Matthias Schwab und Lukas Nemecz marschieren beim DP World Tour Event im GC München-Eichenried sozusagen Hand in Hand mit einer 69 (-3) zu Rang 27.Bernd Wiesbergers

großes Ziel in dieser Woche ist, neben klarerweise dem Sieg, doch noch in letzter Sekunde ein Ticket für die anstehenden Open Champion abzustauben. Die besten 5 noch nicht qualifizierten im Race to Dubai erhalten am Sonntag noch einen Startplatz für das letzte Major des Jahres. Um dies noch erreichen zu können, würde der Südburgenländer aber wohl zumindest ein Top 3 Ergebnis brauchen und mit Runden von 69 (-3) und 67 (-5) Schlägen brachte er sich an den ersten beiden Spieltagen diesem Ziel auch einen großen Schritt näher.

Auch am Moving Day blieb er lange Zeit trotz einigem Leerlauf vorne dran, bis auf den Backnine der Putter dann spürbar abkühlte und am Ende nur eine 72 (Par) zuließ. Damit ist er zwar nach wie vor voll an den Top 10 dran, auf die besten 3 fehlen dem 38-jährigen jedoch nach der Par-Runde bereits satte fünf Schläge, weshalb am Sonntag nun nur Vollgas wirklich zählt um womöglich mit einer letzten Kraftanstrengung doch noch ein Wörtchen um den Major-Startplatz oder gar den Sieg mitreden zu können. Aufgehen soll das Vorhaben bei nassen Verhältnissen dann trotz einer sehenswerten Finalrunde jedoch nicht mehr.

Fehlerlose Frontnine

Zunächst hat er im Regen zu Beginn gleich mit einer Ungenauigkeit bei der Annäherung zu kämpfen, kratzt aus dem Rough auf der 1 aber noch das Par auf die Scorecard. In Folge finden die Approaches dann zwar das Kurzgemähte, richtig zwingend kann er die Bälle in der frühen Phase am Sonntag jedoch noch nicht zu den Fahnen legen. Auf der 4 ergibt sich dann die erste wirklich gute Möglichkeit, aus drei Metern rollt der Ball aber hauchdünn am Ziel vorbei. Ein Loch später nähert er sich dann aus knapp 80 Metern aber noch besser an und ein guter Meter stellt für den 14. Schläger schließlich am Weg zum ersten Birdie kein Hindernis mehr dar.

Nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und hat am Par 3 der 8 nach verzogenem Tee Shot sogar alle Hände voll zu tun um noch das Par auf die Scorecard kratzen zu können. Trotz eines verzogenen Abschlags legt er sich dann kurz vor dem Turn am Par 5 der 9 eine hervorragende Birdiemöglichkeit auf und spielt sich so vor den letzten neun Löchern auch wieder unter die Top 10. Nach einem starken Zweiputt zum Par aus großer Distanz auf der 10, will sich nach verschobenem Zweimeterputt erstmals in dieser Woche am Par 5 der 11 kein Birdie ausgehen. Dafür rollt er jedoch auf der 13 aus 2,5 Metern den Putt gefühlvoll ins Loch und stellt sein Tagesscore so erstmals auf 3 unter Par.

Auf der 14 kann er dann schließlich das erste Bogey aber nicht mehr abwenden, da er nach einem versandeten Drive nur vorlegen kann und am Ende den Dreimeterputt zum Par nicht im Loch unterbringt. Aus der Ruhe lässt er sich vom Fehler aber nicht bringen und holt sich am kurzen Par 4 der 16 dank eines starken Wedges erstmals in dieser Woche ein Birdie ab. Ausgerechnet am Par 5 Schlussloch streikt dann noch der Putter und hängt ihm aus zehn Metern mit einem Dreiputt noch ein Bogey um.

Erstes Ziel verpasst

Mit der 70 (-2) verabschiedet er sich zwar mit einer roten Runde aus München, den zumindest benötigten 3. Platz für ein Open Ticket kann er so als 16. jedoch nicht mehr knacken. Damit ist auch klar, dass das erste große selbst definierte Ziel einer Major Teilnahme nicht mehr in Erfüllung gehen wird, womit er zum zweiten Jahr in Folge bei keinem der größten Golfturniere der Welt mit von der Partie sein wird. Eine weitere Möglichkeit sich mit den Besten der Besten zu messen, lässt der Südburgenländer aus freien Stücken verstreichen, da er sich gegen eine Olympia Teilnahme in Paris entschlossen hat. Aus heimischer Sicht gibt es dennoch Grund zum Daumendrücken, da Sepp Straka im Le Golf National die rot-weiß-rote Fahne hochhalten wird.

Aufgrund dieser Umstände hat Bernd Wiesberger somit just bei den anstehenden heißesten Golfentscheidungen nur die Zuseherrolle inne und wird erst Mitte August in Tschechien wieder zu Hölzern und Eisen greifen. Nach der langen Stehzeit wird er einen richtig heißen Golfherbst benötigen um zumindest das zweite selbst erklärte Saisonziel erreichen zu können. Die PGA Tour Card steht nun ganz oben auf der Agenda, wozu er aber wohl etliche weitere Topergebnisse und aller Voraussicht nach wohl auch zumindest einen Sieg benötigen wird um am Ende erstmals das Spielrecht für die stärkste Golftour der Welt ergattern zu können.

Hand in Hand ins Mittelfeld

Matthias Schwab

konnte sich nach zwei völlig konträren Runden – am Donnerstag notierte er eine 74 (+2), am Freitag stemmte er dann mit einer 67 (-5) „on the number“ noch den Cut – am Moving Day mit einer 69 (-1) ein klein wenig verbessern. Bei dem noch recht dichgedrängten Leaderboard könnte sich am Sonntag mit einer starken Schlussrund durchaus noch einiges ausgehen. Lukas Nemecz mischte nach den ersten beiden Tagen dank einer 70 (-2) und einer 67 (-5) sogar in den Top 10 mit, teilt sich nach einer durchwachsenen 75 (+3) am Samstag aber die Ausgangslage mit seinem Landsmann.

Während Schwab mit anfänglichen Pars einen sehr soliden Start in die letzte Umrundung hinlegt, knallt Nemecz bei pitschnassen Bedingungen gleich auf der 1 die Annäherung bis auf einen Meter zur Fahne und sackt prompt das anfängliche Birdie ein. Auch danach hat der 34-jährige sein Visier richtig scharf gestellt und drückt sein Score bereits auf der 4 auf -2. Schwab hingegen spult zwar weiterhin sehr souverän die Löcher ab, bringt den Putter jedoch noch nicht auf die benötige Temperatur um aus machbaren Möglichkeiten Kapital schlagen zu können.

Nachdem Lukas Nemecz dann zum bereits vierten Mal in dieser Woche das Par 5 der 6 bestens im Griff hat und sich selbst von einer versandeten Attacke nicht bremsen lässt, dockt er mit seinem bereits dritten Birdie mittlerweile sogar schon an den Top 20 an. Nach gleich zehn Pars in Folg gesellt sich dann auch Matthias Schwab in den roten Bereich, nachdem er am Par 5 der 11 den 3,5 Meter Putt souverän versenkt. Nach einer kleinen Schaffenspause locht dann Lukas auf der selben Bahn aus vier Metern und pusht sich so auf bereits 4 unter Par. Erst danach werden ihm die nassen Grüns etwas zum Verhängnis wie ein Dreiputtbogey am Par 3 der 12 aus gut elf Metern zeigt.

Fast zeitgleich dürfen dann beide Österreicher ein weiteres Mal jubeln, denn während Matthias Schwab auf der 16 aus vier Metern sein zweites Birdie zu Papier bringt, stellt Nemecz zwei Löcher weiter vorne nach messerscharfem Eisen aus nicht einmal einem halben Meter sein Tagesergebnis wieder auf 4 unter Par. Lange hält er sich dort jedoch nicht, da er sich nach verzogenem Drive auf der 15 nicht mehr zum Par scramblen kann. Schwab beendet in der Zwischenzeit seinen letzten Auftritt stilecht mit einem abschließenden Par 5 Birdie und marschiert so am Sonntag mit einer makellosen 69 (-3) zum Recording, was ihn noch bis auf Rang 27 klettern lässt.

Gemeinsam nach Kentucky

Seinem Landsmann ergeht es im Finish weniger prickelnd, denn erneut streikt am Par 3 der 17 wieder der Putter und hängt ihm aus rund 14 Metern ein weiteres Dreiputtbogey um. Den Fehler bessert er jedoch am Schlussloch aus vier Metern noch aus und teilt sich so mit Landsmann Matthias Schwab Rundenscore und Platzierung. Nach den Finalrunden in den 60ern und einem dementsprechenden Vorstoß im Klassement, treten wohl beide Österreicher so die Weiterreise zum mit der PGA Tour kosanktionierten Event in Kentucky mit einem durchwegs guten Gefühl an. Bernd Wiesberger wird in den USA nicht mit von der Partie sein, da auf der US Tour noch eine aufrechte Sperre aufgrund seiner Turniere auf der LIV-Tour vom letzten Jahr Bestand hat.

„Ich war heute im langen Spiel sehr sicher, hab fast alle Grüns getroffen und dann ist es jetzt nicht mehr so schwierig da irgendwas großartig falsch zu machen. Es gibt ein paar trickreiche Fahnenpositionen heute wo man schon das Hirn einschalten sollte, denn mit etwas zu viel Spin am Ball kann es schon sein, dass man den sonst im Wasser wiederfindet. Mit meiner Performance heute bin ich aber durchaus zufrieden“, so Matthias direkt nach der Runde.

Lukas Nemecz zeigt sich ebenfalls durchaus zufrieden mit den Fortschritten im Spiel: „Ich bin froh nach den zuletzt drei verpassten Cuts wieder mal angeschrieben zu haben. Top 30 ist immer okay, sagen wir es mal so. Gestern war zwar ein Schritt in die falsche Richtung, aber ich merke, dass das Spiel immer besser greift jetzt. Es war nicht leicht heute, denn ich hatte 17 Löcher lang Regen, aber das ist ein Turnier, dass mir taugt und ein Platz der mir liegt. Ich flieg jetzt mit gutem Gefühl in die USA, kenne beide Plätze schon und wenn das Putten noch ein bisschen besser wird, dann kann ich sicher viel positives wieder mit nach Hause nehmen.“

Ewen Ferguson (SCO) packt am Sonntag noch eine 68 (-4) aus und krallt sich damit bei gesamt 18 unter Par den Sieg.

Leaderboard BMW International Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW International Open.