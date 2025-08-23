Ungebremster Absturz

Matthias Schwab kann seine gute Ausgangslage beim British Masters nicht nützen und rasselt mit einer 74 (+2) am Moving Day fast ungebremst im Klassement zurück. Bernd Wiesberger legt zwar einen Blitzstart hin, verliert in Folge aber völlig den Rhythmus und startet im „The Belfry“ nach der 73 (+1) nur vom 63. Rang aus in den Finaltag.

Sowohl Matthias Schwab als auch Bernd Wiesberger mussten bei ihren letzten vier Starts jedesmal bereits nach dem Freitag wieder die Sachen packen. In Sutton Coldfield könnte sich nun aber womöglich der erhoffte Turnaround einstellen, denn vor allem Schwab wusste zum Auftakt mit einer 66 (-6) voll zu überzeugen. Mit einer 73 (+1) am Freitag musste er zwar das Feld an der Spitze räumen, startet aber immer noch mit hervorragenden Chancen auf ein Topergebnis ins Wochenende, was angesichts des beinharten Kampfes um die Tourcard enorm wichtig für den Steirer wäre.

Gleich auf der 1 setzt es jedoch einen Dämpfer, da er sich nach versandeter Annäherung nicht mehr zum Par scramblen kann. Nur kurz kann er sein Spiel dann etwas stabilisieren, verpasst jedoch mit Ungenauigkeiten im langen Spiel am Par 5 der 3 den raschen Ausgleich und schlittert mit einem Dreiputtbogey danach in eine ganz unangnehme Phase, denn nach verfehlten Fairways muss er auch auf der 5 und der 6 Fehler einstecken und ist so richtiggehend im freien Fall unterwegs.

Nach dem zähen Intermezzo bringt er zwar wieder Stabilität in sein Spiel, läuft jedoch auch weiterhin vergeblich einem ersten Birdie hinterher. Nachdem Par um Par auf den Backnine auf die Scorecard wandert, gibt es dann kurz vor Schluss am Par 5 der 17 auch erstmals positive Neuigkeiten zu vermelden, denn wie aus dem Nichts stopft Matthias aus knapp 17 Metern einen Monsterputt und lässt so sogar den Adler auf die Scorecard flattern. Mehr als die 74 (+2) geht sich jedoch trotz des späten Eagles nicht aus, was ihn im Klassement um knapp 30 Ränge bis auf Platz 35 abrutschen lässt.

Wiesberger steckt hinten fest

Anders stellte sich die Lage bei Bernd Wiesberger dar. Erst auf den letzten Drücker mit einem Birdieputt aus fünf Metern übersprang er noch die gezogene Linie, muss nun jedoch am Wochenende das Feld von hinten aufrollen, denn ein Platz jenseits der Top 50 würde ihm im Kampf ums Spielrecht für 2026 keinen Millimeter weiterhelfen. Der Start kann sich auch gleich sehen lassen, da er die erste Annäherung perfekt aufs Grün legt und sich aus einem Meter prompt ein anfängliches Birdie schnappt. Rasch legt er auch weiter nach, da er nach einem gefühlvollen Parsave auf der 2, bereits am ersten Par 5 danach aus rund acht Metern den Putter wieder auf Temperatur bringt.

Voll „on fire“ holt er sich auf der 4 nach einem hervorragenden Approach aus einem Meter gleich das nächste Erfolgserlebnis ab und stürmt so im Klassement bereits bis zu den Top 20 nach vor. Wie auch schon an den vorangegangenen Tagen erwischt es ihn dann aber auf der 6, da er sich nach versandeter Annäherung nicht mehr zum Par scramblen kann. Auf der 8 wird es dann sogar noch unangenehmer, denn nach gewassertem Drive geht sich sogar nur ein Doppelbogey aus, womit der gesamte Blitzstart endgültig verpufft. Zwar fängt er sich in Folge wieder, der gewinnbringende Schwung vom Beginn will sich aber nicht wieder einstellen.

Zu allem Überfluss streikt im Finish dann noch dazu das Gerät fürs Kurzgemähte, denn mit einem Dreiputtbogey auf der 16 findet er sich sogar nur noch im Plusbereich wieder. Antwort weiß er darauf auf den verbleibenden beiden Löchern keine mehr und steht so schließlich nur mit der 73 (+1) wieder beim Recording. Damit löst sich auch der geplante Vorstoß sprichwörtlich in Luft auf und vom 63. Platz aus rücken die lukrativen Plätze bereits in ziemlich weite Ferne.

Auch den deutschen Vertretern ergeht es am Moving Day alles andere als gut, denn sowohl Marcel Siem, als auch Marcel Schneider und Max Kieffer büßen im Klassement Ränge ein. Matt Fitzpatrick (ENG) startet bei gesamt 12 unter Par als Spitzenreiter in den finalen Sonntag.

