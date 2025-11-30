Wiesberger mit Punktlandung in Australien

Bernd Wiesberger legt dank einer 70er (-1) Finalrunde bei den Australian PGA Championship mit Rang 10 zum Saisonauftakt eine Punktlandung hin und krallt sich im Royal Queensland GC sein erstes Topergebnis seit rund 16 Monaten.

Nach einer zwar souveränen aber noch einigermaßen verhaltenen Auftaktrunde, drückte Bernd Wiesberger am Freitag in Down Under gehörig aufs Tempo und spielte sich mit einer 65 (-6) bis unter die Top 10 nach vor. Am Moving Day blieb er der eingeschlagenen Linie dann über weite Strecken treu und hielt sich mit einer 68 (-3) weiterhin in den Spitzenplätzen.

Damit startet der Südburgenländer am Sonntag als 10. nicht nur gleich beim Saisonauftakt aus den Toprängen in den Finaltag, sondern weist sogar nur drei Schläge Rückstand auf das Führungstrio auf, womit sogar der Sieg mit einer starken Finalrunde wohl durchaus noch in Reichweite wäre.

Von Beginn an zeigt sich Bernd spielerisch dann durchwegs angriffslustig und macht so schon mit einem Birdie auf der 2 klar, dass er die Saison auf alle Fälle mit einem Spitzenergebnis einläuten möchte. Die aggressive Performance erhöht jedoch auch die Wahrscheinlichkeit auf Fehler, wie er unangenehm bereits direkt danach auf der 3 zur Kenntnis nehmen muss. Gut, dass sich postwendend die nächsten beiden Birdies am Sonntag ausgehen.

Erstes Topergebnis seit 16 Monaten

Auch die Fehlerquote bleibt jedoch etwas hoch, denn die heiße Phase dämpft er schon auf der 6 mit dem nächsten Schlagverlust wieder ab. Zwar überredet er in Folge das Par 5 der 7 sofort zum bereits vierten Erfolgserlebnis, nach kurzem Durchschnaufen rund um den Turn, erwischt es ihn am Par 3 der 11 jedoch ein weiteres Mal. Wieder hat er zwar eine Antwort parat, ausgerechnet das einzige Par 5 der hinteren Platzhälfte stellt ihm dann aber das nächste Bein.

Auf den verbleibenden Löchern lässt er dann aber nichts mehr anbrennen, bringt so am Sonntag schließlich die 70 (-1) zu Papier und legt so mit einem 10. Platz eine Top 10-Punktlandung hin. Damit legt der 40-jährige nicht nur einen absolut gelungenen Start ins neue Race to Dubai hin, auch eine enorm zähe Durststrecke findet damit ihr Ende, denn das letzte Spitzenergebnis datiert vom August 2024, als er sich in Tschechien über einen 6. Platz freuen durfte.

Den deutschen Vertretern ergeht es beim Season Opener weniger erfreulich, denn Freddy Schott macht zwar noch einige Ränge gut, mehr als Platz 41 geht sich jedoch nicht aus. Yannik Paul wird gar nur 56. David Puig (ESP) fährt nach einer 66er (-5) Finalrunde und bei gesamt 18 unter Par den Sieg ein.

Leaderboard Australian PGA Championship

