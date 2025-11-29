Wiesberger hat Top-Auftakt in Reichweite

Bernd Wiesberger bleibt am Moving Day der Australian PGA Championship mit einer 68 (-3) den Top 10 erhalten und hätte so im Royal Queensland GC gleich zum Saisonauftakt die dicke Chance auf ein Spitzenergebnis.

Nach einer durchwegs soliden 70 (-1) zum Auftakt, startete Bernd Wiesberger am Freitag in Queensland so richtig durch. Gleich sieben Birdies verewigte der Südburgenländer am Weg zur 65 (-6) und marschierte damit sogar bis unter Spitzenplätze nach vor.

Bei nur drei Schlägen Rückstand auf Leader Kazuma Kobori (NZL) hat er sogar den Führenden noch fest im Blick und könnte sich mit einem starken Moving Day gleich beim Saisonstart in eine hervorragende Position bringen.

Der Samstag erinnert dann ein wenig an die Auftaktrunde mit dem entscheidenden Detail, dass er diesmal jedoch ein frühes Bogey vermeiden kann und mit Pars vorerst nicht vieles verkehrt macht. Alles in allem heißt es aber für den 40-jährigen Geduld bewahren, denn erst am Par 5 der 7 geht sich schließlich das erste Birdie aus.

Initialzündung ist dies jedoch noch keines, denn auf der zweiten langen Bahn kurz vor dem Turn geht er am dritten Spieltag erstmals leer aus und biegt so nur im zartrosa Bereich auf die hinteren neun Bahnen ab. Erst die 12 lässt dann wieder etwas Zählbares springen und mit seinem zweiten Birdie des Tages bleibt er auch weiterhin voll an den Top 10 dran.

Ab der 14 wird es dann aber zusehends farbenfroher auf der Scorecard, denn gleich zweimal muss er Fehler wieder ausbessern, was dank eines Par 5 Birdies auf der 15 und eines Erfolgserlebnisses am Par 3 der 17 aber perfekt gelingt. Da er dann zum Abschluss auch aus der 18 noch einen Schlag quetscht, unterschreibt er sogar die 68 (-3), bleibt damit als 10. den Spitzenplätzen erhalten und hat so gleich beim Saisonstart die dicke Chance die lange Flaute der Topergebnisse zu beenden.

Den deutschen Vertretern ergeht es am Moving Day etwas weniger gut, denn sowohl Yannik Paul als auch Freddy Schott büßen in Queensland am dritten Spieltag einige Ränge ein. David Puig (ESP), Ricardo Gouveia (POR) und Anthony Quayle (AUS) führen bei gesamt 13 unter Par und damit nur drei Schläge vor Bernd Wiesberger das Feld an.

