Wilde 13 weggesteckt

Lukas Nemecz zeigt sich am Samstag am Lake Course des Infinitum Golf deutlich verbessert und spielt sich bei der Final Stage der DP World Tour Tourschool trotz eines Triplebogeys auf der 13 mit eienr 68 (-3) wieder an den erwarteten Cutbereich heran.

Nachdem Lukas Nemecz beim Grand Final der Hotelplanner Tour noch knapp aus den Top 20 rutschte und somit die Tourcard für die DP World Tour um Haaresbreite verpasste, muss der Steirer nun nach der anstrengenden Saison noch einmal die letzten Reserven mobilisieren um sich bei der Final Stage der Q-School doch noch das Ticket für die große Tour krallen zu können.

Beim sechstägigen Marathon in Tarragona fand der Steirer jedoch am Hills Course im Infinitum Golf mit einer 73 (+1) jedoch alles andere als prickelnd ins Geschehen und reihte sich sogar nur im dreistelligen Leaderboardbereich ein. Am Freitag muss nun am Lakes Course eine deutliche Steigerung gelingen, da ansonsten wohl schon die erwartete Cutmarke – nach vier Spieltagen trennt der Cut das Feld – in unangenehme Ferne rückt.

Lake Course im Griff

Bei nassen Verhältnissen kommt er am Samstag dann recht ansehnlich aus den Startlöchern. Zwar verpasst er es noch dem Lake Course schon am Par 5 der 2 ein schnelles Birdie abzuluchsen, holt dieses jedoch gleich auf der 3 nach und pusht sich so rasch in den roten Bereich. Auch danach hat der Steirer soweit von Tee bis Grün alles im Griff, wartet geduldig auf sich bietende Chancen und schlägt schließlich auf der 8 ein weiteres Mal zu. Mit dem Zwischenstand von -2 arbeitet er sich vor den Backnine auch bereits wieder an die erwartete Cutmarke heran.

Das gute Gefühl nimmt er auch sehenswert auf die hinteren Bahnen mit, wie ein roter Doppelpack auf der 10 und der 11 recht eindrucksvoll untermauert. Wie aus dem Nichts geht dann aber auf der 13 absolut alles schief, was am Ende sogar in einem Triplebogey mündet. Mit dem wilden Ritt rutscht er auch wieder deutlich ab, allerdings zeigt der 36-jährige die absolut richtige Reaktion und schnappt sich im Finish auf der 16 und dem Par 3 der 17 noch zwei weitere Birdies. Schlussendlich geht sich so trotz der verpatzten 13 eine 68 (-3) aus, womit er sich als derzeit 65. wieder in den prognostizierten Cutbereich spielt.

