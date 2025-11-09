Zähe Angelegenheit

Lukas Nemecz kommt erneut am Hills Course im Infinitum Golf nicht wirklich auf Touren, hält sich aber nach einer hart erkämpften 71 (-1) zumindest auch weiterhin bei der Final Stage der DP World Tour Tourschool rund um den erwarteten Cutbereich.

Nachdem Lukas Nemecz beim Grand Final vergangene Woche noch auf Rang 22 des Jahresrankings abrutschte und somit die DP World Tour Tourcard knapp verpasste, muss der Steirer nun in Spanien beim sechstägigen Tourkarten-Marathon der Final Stage der Tourschool ran. Zum Auftakt hatte er dann am Hills Course des Infinitum Resorts einigermaßen zu kämpfen und kam über eine 73 (+1) nicht hinaus.

Am Lakes Course lief es am Samstag dann trotz eines zwischenzeitlichen Triplebogeys mit einer 68 (-3) deutlich besser, womit er sich auch wieder auf Cutkurs – nach vier Runden trennt der Cut das Feld – brachte. Mit gutem Gefühl geht es nun ein weiteres Mal auf den Hills Course, der sich am Sonntag als gewinnbringender als noch zum Auftakt für den 36-jährigen entpuppen soll.

Anders als zum Auftakt, wo er gleich mit einem Bogey startete, findet er diesmal mit Pars durchaus souverän ins Geschehen. Das geduldige Spiel wird mit Fortdauer dann am Par 5 der 7 auch erstmals mit einem Erfolgserlebnis belohnt, allerdings tritt er sich kurz danach auf der 9 auch den ersten Fehler ein, was ihn nur bei Level Par auf die Backnine abbiegen lässt.

Dort verpasst er dann zwar noch am Par 5 der 11 den raschen Sprung zurück unter Par, holt das Birdie jedoch auf der 12 sofort nach und krallt sich so wieder das Minus. Wieder bringt aber auch dies noch nicht die erhoffte Stabilität, wie der nächste Fehler zwei Löcher später am Par 3 der 14 zeigt. Immerhin findet er am Ende auf der 18 noch einen dritten Schlaggewinn, notiert so die 71 (-1) und hält sich damit als 70. auch weiterhin noch rund um die erwartete Cutmarke.

Leaderboard Final Stage Q-School