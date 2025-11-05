Virtuelle Birdiejagd

Nachdem die Saison 2025 langsam aber sicher dem Ende entgegengeht und die kalten Monate vor der Türe stehen, verlagert sich die Strawberry Tour mit der „Strawberry Tour Indoor-Golf Turnierserie“ vor den Simulator. Unabhängig von der Witterung kann man in TrackMan Simulator Centern auf den besten Plätzen der Welt virtuell auf Birdiejagd gehen.

Die Indoor-Golf Turnierserie bietet die perfekte Gelegenheit Golf einmal anders zu erleben. An vorgegebenen Turniertagen kann man in TrackMan Simulator Centern an verschiedenen Standorten die jeweilige Runde absolvieren. Von November 2025 bis März 2026 stehen 20 Termine auf unterschiedlich simulierten Golfplätzen zur Verfügung, wobei man bei allen TrackMan Simulator Centern weltweit spielen kann.

Strawberry Tour-Spieler erhalten bei ausgewählten Standorten sogar eine um ein Drittel vergünstigte Spielgebühr und müssen für die virtuelle Runde nur 20 statt ansonsten 30 Euro bezahlen. Exklusiv für Strawberry Tour-Mitglieder ist die Wertung in Gruppen mit fantastischen Gewinnmöglichkeiten, wie etwa Golfreisen und Greenfee-Gutscheinen.

Die simulierten Plätze decken die berühmtesten Anlagen auf verschiedenen Kontinenten ab, wie etwa der Adare Manor Golf Club in Irland, Barnbougle Dunes Golf Links in Australien, oder auch der Kawana Hotel Fuji Course in Japan. Los geht es am 11. November gleich am vergangenen Ryder Cup Schauplatz in Farmingdale bei New York, wenn die Front Nine von Bethpage Black gespielt werden.

Wie man sich für die virtuelle Golfserie anmelden kann, ist detailliert bei der Strawberry Tour Indoor Series nachzulesen. Schönes Spiel!

Fotos: Strawberry Tour