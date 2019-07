Die erfolgreichsten Profigolfer Österreichs

Österreich verfügt nicht nur über wunderschön gelegene und sehr gepflegte Golfplätze, sondern auch über eine lebhafte professionelle Golfszene. Die guten Trainingsmöglichkeiten mit ausgezeichneten Trainern im Land sowie hervorragende Anbieter von Golfkleidung und Golfausrüstung haben Golf in Österreich in Vormarsch gebracht. Profigolfer finden hier optimale Ausgangsbedingungen. Es gibt sowohl männliche (Pros genannt) als auch weibliche (Proetten genannt) Profigolfer in Österreich. Viele von ihnen sind auch sogenannte Teaching Professionals, die ihr Wissen und Können gerne weitergeben.

Golf-Infrastruktur

Die vielen Golfhotels in Österreich bieten hervorragende Arbeitsbedingungen für Golf Teachers auf Profilevel. Die Nachfrage nach Golftrainern ist sehr groß, denn viele begeisterte Hobby-Golfer aus allen Ländern der Welt verbringen gerne einen schönen Golfurlaub auf den gepflegten Greens vor der eindrucksvollen Alpenkulisse.

Golf Teaching

Der Markt für Pros als Golf Teachers ist sehr groß. Neben Kindern und Jugendlichen gibt es, anders als in vielen anderen Sportarten, auch viele erwachsene Neueinsteiger, die gerne professionell angeleitet und gecoacht werden wollen.

Profi Tours

Viele verschiedene Profi Tours in Europa, Übersee und Nahost sind weitere lukrative und sportlich herausfordernde Betätigugnsfelder für Pros und Proetten. Die Profi Tournaments sind nach Schwierigkeitsgraden und Pro-Levels gestaffelt. Neuprofis fangen auf den weiter unten gerankten Tournaments an und spielen sich nach und nach hoch zu den höher und höchst gerankten Tournaments.

Golfwetten

Golfwetten sind dank der hochklassigen Profigolfszene in Österreich ebenfalls sehr beliebt. Hierüber kann sich bestens bei sportwettenvergleich.com informieren. Die Seite stellt jede Menge Informationen rund um das Thema Golf-Sportwetten bereit. Darüber hinaus findet man hier auch die besten Buchmacher für Golf-Wetten im Überblick.

Informationen zu Pros und Tournaments, auf die man wetten kann, findet man auf den einschlägigen Internetseiten. Die Homepages der Clubs und der einzelnen Player bieten auch hilfreiche Infos. Eine ausführliche Recherche lohnt sich immer.

Golf Tournaments in Österreich

Österreich ist Gastgeber für verschiedene Golf Tournaments auf Profi-Niveau, zum Beispiel die Alps Tour, die seit 2001 jährlich in Österreich stattfindet und bekannte internationale Players nach Österreich bringt.

Österreichischer Golfverband ÖGV

Der Österreichische Golfverband ÖGV organisiert Jahr für Jahr zahlreiche hochrangige Tournaments in mehr als 40 Clubs im Alpenland. Professionelle Turnierdirektoren und Referees und eine perfekt organisierte Infrastrukture zeichnen diese Turniere in der Golferszene aus. Der Verband strebt an, aus dem starken Amateurlager noch mehr Profis zu rekrutieren und noch weitere Profiturniere im Herren- und Damenbereich ins Land zu holen. Er bietet seinen Kaderspielern optimale Bedingungen für eine lukrative und sportlich reizvolle Profikarriere.

Profikarrieren

Im Golf gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten immer noch eine ganz strenge Trennung zwischen Amateuren und Profis. Strikte Vorschriften regulieren den Übergang vom Amateurlager in den Profikader. Der ÖGV berät und unterstützt deshalb junge Players auf dem Weg zum Profi und nach dem Wechsel in den Profikader bei der Profikarriere.

Natürlich erfordert eine Profikarriere erhebliche Investitionen sowie viel Einsatz und Mühe von den Playern und von ihrem jeweiligen Umfeld. Ein Sportmanagement und gut informierte Berater sind daher ein Muss, ohne die man kaum vorankommt. Auf jeden Fall eine gute und sinnvolle Investition, die sich später auszahlen wird.

Erfolgreiche österreichische Profis

Männliche Player (Pros)

European Tour

– Bernd Wiesberger

– Matthias Schwab

web.com Tour

Auf der web.com Tour unterwegs ist

– Sepp Straka

Challenge Tour

Auf der Challenge Tour reisen

– Lukas Nemecz

– Martin Wiegele

– Christoph Körbler

– Manuel Trappel

Alps Tour

Die Alps Tour bespielen

– Markus Habeler

– Michael Ludwig

– Timon Baltl

– Robin Goger

– Bernard Neumayer

Pro Golf Tour

Auf der Pro Golf Tour spielen

– Leo Astl

– Ralph Leitner.

Weibliche Player (Proetten)

Klein aber fein ist die Liste der österreichischen Proetten.

LET Tour

Folgende Ladies schwingen den Schläger auf der LET Tour

– Christine Wolf

– Sarah Schober

– Nina Mühl

und auf der LET Access Tour ist

– Nadine Dreher zugange.

Ranking der österreichischen Pros und Proetten

Auf der Homepage des ÖGV findet man eine Liste mit dem Ranking des Jahres 2019 im Bereich Herren und Damen. Die Liste heißt Titleist Order of Merit. Dort findet man die in den jeweiligen Tournaments erspielten Preisgelder und Platzierungen.

Bei den Männern wird die Titleist Liste von Bernd Wiesberger vor Matthias Schwab und Sepp Straka angeführt. Die Liste führt die ersten 40 Positionen im Ranking auf. Wiesberger und Schwab haben im Vergleich zum Jahr 2018 die Plätze getauscht.

Bei den Frauen führt Christine Wolf das Ranking an, vor Sarah Schober und Grace Einberger.

Diese Liste ist natürlich auch ein tolles Tool bei Sportwetten im Bereich Golfsport. So können Sie Wetten informiert und fachkundig platzieren.

Der Turnierkalender wird ebenfalls dort zur Verfügung gestellt, ein weiteres Hilfsmittel, das beim Sportwetten gute Dienste leistet, damit man kein wichtiges Tournament der österreichischen Golf-Pros und Proetten verpasst.