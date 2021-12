Wie sich das Engagement der Fans im Golfsport verändert hat

Traditionelle Sportarten wie Golf stehen vor einem Dilemma der Nachhaltigkeit. Der Wandel im Sportkonsum, der zunehmende Wettbewerb durch den Aufstieg der Herausforderer und eine jüngere Fangemeinde, die sich eher für Spiele als für Golf und TikTok als für das Fernsehen entscheidet, untermauern die Notwendigkeit einer neuen Einstellung der Sportorganisationen.

Es ist leichter gesagt als getan, in einer hochgradig gesättigten Medienlandschaft, die sich immer weiter auffächert, künftige Relevanz zu gewährleisten, aber es gibt grundlegende strategische Pfeiler, an die sich die Golfverbände halten.

Werfen wir also einen genaueren Blick auf das Engagement der Fans im Golf und darauf, wie neue Fans und Unternehmen den Sport in den letzten Jahren geprägt haben.

Engagement der Athleten fördern

Im Zeitraum 2003-2020 ist das Durchschnittsalter der Top 10 Golfer der PGA Tour um fast acht Jahre gesunken. Infolgedessen sind die am höchsten platzierten Profis tendenziell jünger, technisch versierter und nutzen die sozialen Medien häufig fließend.

Rory McIlroy war der einzige Ryder Cup Spieler 2021 mit insgesamt mehr als fünf Millionen Fans auf den sozialen Medien. Die PGA Tour hat offiziell anerkannt, wie wichtig diese Aufmerksamkeit ist, und hat das Player Impact Program ins Leben gerufen, ein System, mit dem Spieler belohnt werden sollen, die das meiste Engagement von Fans und Sponsoren auf sich ziehen.

10 Spieler werden sich jedes Jahr einen Bonuspool von 40 Millionen USD teilen. Dieses Programm steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber erste Anzeichen zeigen, dass das Engagement vieler Spieler gestiegen ist.

Die Spieler des US Ryder Cup Teams haben ihre Fangemeinde in den sozialen Medien in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 insgesamt um 18 % erhöht. Ihre europäischen Kollegen erreichten nur ein Wachstum von 6%, wenn auch von einer größeren Basis aus.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass das US Team mit einem Durchschnittsalter von 29,1 Jahren relativ jung ist, verglichen mit dem europäischen Team, das aus mehr Veteranen besteht und ein Durchschnittsalter von 34,6 Jahren aufweist.

Diversifizierung der kommerziellen Einnahmen

Der Golfsport stützt sich beim Sponsoring immer noch stark auf Finanz- und Versicherungsgeschäfte, die über 10% der Sponsoringverträge der Top Touren ausmachen, darunter die PGA, LPGA, European, Japan und Asian.

Andere Kategorien, die beim Golfsponsoring eine wichtige Rolle spielen, sind Luxusuhren und Autos. Während diese Kategorien zweifellos den Großteil der wesentlichen Sponsoringeinnahmen beisteuern, gibt es jetzt Raum für Partnerschaften, die auf jüngere Online Fans abzielen, insbesondere auf diejenigen, die Top Golfer in den sozialen Medien verfolgen.

Die Aktivitäten in aufstrebenden Kategorien wie CBD Produkte, Energy Drinks und Unterhaltungselektronikmarken nehmen zu. Golfbekleidung ist ein weiterer Bereich, der sich schnell verändert, mit einer Reihe von Herausforderermarken wie Eastside Golf, Vice Golf und den Bogey Boys von Hip Hop Star Macklemore, die alle die Golfmode von den konservativen Rändern des Sports und der Unterhaltung in den progressiven Mittelpunkt rücken.

Von CBD bis Mode stellen diese Kategorien eine willkommene Gelegenheit dar, die kommerziellen Einnahmen nach der Pandemie zu steigern.

Für 2019 kündigte die European Tour eine Auffrischung ihrer Marke an, um die Attraktivität des Spiels zu erhöhen und gleichzeitig die B2C Einnahmen zu steigern – ein weiterer Beweis dafür, dass ein proaktiver Ansatz für das Sponsoring erforderlich ist, um die kommerziellen Einnahmen zu maximieren.

Werden diese Strategien ausreichen, um zukünftigen Erfolg zu garantieren?

Der Golfverband hat bereits große Turniere bis zum Jahr 2050 geplant, und bis dahin wird sich der Sport radikal verändern. Esport wird dann wahrscheinlich schon seit über zwei Jahrzehnten bei den Olympischen Spielen vertreten sein.

Jegliche Debatte darüber, ob esports neben dem, was wir heute als „traditionellen“ Sport bezeichnen, stattfinden sollte, wird dann längst erloschen sein. Diese langfristigen Pläne für den Golfsport ermutigen die Führungsgremien, über die großen Herausforderungen nachzudenken, denen sich der Golfsport in der nahen Zukunft stellen muss, wie z.B. die wachsende Beteiligung auf Amateurebene und das Verständnis für den veränderten Konsum der jüngeren Generationen.

Der Schlüssel wird darin liegen, dieses Wissen in Erkenntnisse umzusetzen, die kurz- bis mittelfristige Sponsoringeinnahmen ermöglichen, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren, den Golfsport auf einen nachhaltigeren, langfristigen Kurs zu bringen.