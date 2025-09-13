Bärenstarker Finaltag

Emma Spitz packt am Finaltag der Swiss Ladies Open ihre klar beste Runde der Woche aus und klettert mit einer fehlerlosen 66 (-5) im Golfpark Holzhäusern noch sehenswert im Klassement nach oben.

So richtig rund wollte es bei Emma Spitz an den ersten beiden Tagen bei den Eidgenossen noch nicht laufen, denn nach Runden von 72 (+1) und 71 (Par) Schlägen cuttete Österreichs Nummer 1 nur „on the number“ gerade noch in den Finaltag. Am Samstag hofft die Niederösterreicherin nun zumindest noch auf einen starken Abschluss um zumindest noch um ein paar Ränge im Klassement nach oben klettern zu können.

Zwar sehr souverän, jedoch ohne Vortrieb findet Emma am finalen Samstag auf den Backnine in die letzte Runde. Zwar geht sich am Par 3 der 15 dann das erste Birdie aus, so richtig ins Rollen bringt sie das jedoch nicht, denn nachdem das Par 5 Doppel danach ungenützt verpufft, biegt sie nur im zarten Minusbereich auf die letzten neun Löcher ab.

Dort bündelt die Schönbornerin dann noch einmal alle Kräfte und gibt sich mit einem roten Doppelpack auf der 1 und der 2 selbst die so lange gesuchte Initialzündung. Mit weiteren Pars muss sie sich in Folge zwar wieder etwas in Geduld üben, bleibt aber fehlerlos und drückt im Finish noch einmal aufs Tempo, wie ein weiterer Birdie-Doppelschlag auf der 7 und dem Par 3 der 8 beweist.

Am Ende geht sich so mit der 66 (-5) ihre klar beste Runde der Woche aus, womit sie auch noch bis auf Rang 24 nach oben klettert. Alice Hewson (ENG) diktiert am Sonntag mit einer finalen 67 (-4) das Tempo und triumphiert bei gesamt 13 unter Par in überlegener Manier.

Fotos: LET

