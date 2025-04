Birdies angeschwemmt

Emma Spitz kommt am Freitag bei den Joburg Ladies Open zwar nur genau ein Loch weit, ehe die heftigen Regenfälle erneut für einen Abbruch sorgen, über Nacht werden für die die junge Niederösterreicherin aber massenhaft Birdies angeschwemmt. Gleich sechs rote Einträge verbucht sie bei der Fortsetzung am Samstag und startet so dank einer 69 (-4) sogar mit besten Chancen auf ein Topergebnis in den Finaltag des auf drei Runden verkürzten LET-Events. Sarah Schober scheitert im Modderfontein GC recht klar am Cut.

Nach den Turnieren in Down Under machen die Damen der Ladies European Tour nun einen Abstecher nach Südafrika, wo in den nächsten beiden Wochen ein Double Header auf dem Programm steht. Als Erstes geht es zu den Joburg Ladies Open, wo zum Auftakt im Modderfontein GC durchwegs tief gescored wurde. Sarah Schober und Emma Spitz konnten am Donnerstag mit den guten Rundenergebnissen jedoch nicht Schritt halten und müssen nun am Freitag bereits einen Zahn zulegen um in Johannesburg nicht leer auszugehen. Immerhin startet Sarah nur mit einem und Emma nur mit deren zwei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den zweiten Spieltag, womit das Wochenende durchaus noch in Reichweite liegt.

Am Nachmittag findet Emma Spitz sofort bestens ins Geschehen und zieht gleich mit einem Par 5 Birdie auf der 1 bis an die wichtige Wochenendmarke heran. Weiter kommt die Schönbornerin jedoch vorerst nicht, da die heftigen Regenfälle einmal mehr das Terrain unbespielbar machen. Erst am Samstag um 10:00 Uhr kann dann weitergespielt werden und die ehemalige UCLA-Studentin zeigt sofort, dass die lange Warterei ihrem Spiel nicht geschadet hat. Souverän notiert sie zunächst Pars und schnappt sich schließlich auf der zweiten langen Bahn auch das zweite Birdie.

Vollgas am Samstag

Die Par 5 des Modderfontein GC hat sie auch danach weiterhin bestens im Griff, denn auch auf der 8 und der 10 kann sie die erhofften Birdies verbuchen und bringt so nicht nur bereits gehörig Luft zwischen sich und die Cutmarke, sondern knackt bei -4 für den Tag sogar bereits die Top 20. Nachdem sie dann auch am Par 3 der 11 ein Birdie notiert, wird es auf der 12 erstmals auch unangenehm, denn nach einem wilden Ritt muss sie sogar ein Doppelbogey einstecken, was nach der heißen Phase eine doch ziemlich kalte Dusche darstellt.

Sofort drückt Emma aber wieder aufs Gas und verbucht mit dem nächsten Birdie direkt danach auf der 13, bei der zweiten Umrundung sogar eine hundertprozentige Erfolgsquote auf den Par 5 Löchern. Das bringt auch den Birdiemotor sofort wieder auf Touren, denn auf der 15 leuchtet rasch der nächste Schlaggewinn auf, womit sie sich bereits voll an die besten 10 herantastet. Im Finish schleicht sich dann zwar auf der 16 auch noch ein Bogey ein, dank der hervorragenden Birdiequote geht sich aber eine sehenswerte 69 (-4) aus, womit sie als 22. und bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 auch ein etwaiges Spitzenresultat am Sonntag durchaus noch in Reichweite hätte.

Sarah Schober scheitert am Cut

Mit früher Startzeit lässt sich der zweite Spieltag für Sarah Schober deutlich besser an als die Auftaktrunde, denn gleich das Par 5 der 1 lässt ein anfängliches Birdie springen, womit sich die Steirerin sofort über die gezogene Linie arbeitet. So richtig lange währt die Freude jedoch nicht, da sich kurz danach am ersten Par 3 auch ein Bogey einschleicht, was sie rasch wieder auf Level Par abrutschen lässt. Ab der 7 nimmt die Fehlerquote dann sogar drastisch zu, denn noch vor dem Turn muss sie zwei weitere Schlagverluste verdauen.

Da es sich dann zu Beginn der Backnine dann die nächsten Bogeys auf der Scorecard breit machen, rückt das rettende Cut-Ufer doch in ziemlich weite Ferne. Zum Abschluss findet sie dann zwar auf der 17 un der 18 noch zwei weitere Birdies, mehr als die 76 (+3) geht sich so jedoch nicht aus, womit sie den Wochenendeinzug doch einigermaßen deutlich verpasst. Mimi Rhodes (ENG) nimmt den Finaltag bei gesamt 12 unter Par aus der Pole Position in Angriff.

Fotos: LET

Leaderboard Joburg Ladies Open