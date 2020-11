Durchgekämpft

SAUDI LADIES INTERNATIONAL – 2. RUNDE: Christine Wolf kämpt sich im Royal Greens G & CC von Riad im wahrsten Sinn des Wortes über die gezogene Linie. Sarah Schober bleibt bei der LET-Premiere in Saudi Arabien mit zu fehleranfälligem Spiel bereits nach dem Freitag auf der Strecke.

Die PR-Botschaft, dass Frauen jetzt auch Saudi Arabien Golf spielen dürfen, lässt sich das Königreich eine Million Dollar für ihr allererstes Profiturnier für Damen kosten. Somit kommen auch Christine Wolf und Sarah Schober zu einem hoch dotierten Turnier im Royal Greens GC, wo bereits die European Tour mehrmals gastierte.

Christine Wolf nutzt die weiterhin guten und nicht allzu windigen Bedingungen am Nachmittag und geht programmgemäß am ersten Par 5 mit Birdie unter Par. Zwei Grüns später gelingt der Nachschlag mit dem nächsten Birdie. Bitter, dass ausgerechnet am zweiten Par 5 der erste Rückschlag mit dem Bogey folgt. Mit dem ersten Fehler ist die Sicherheit wie verflogen: mit zwei weiteren Bogeys schwingt sich die Innsbruckerin auf die zweite Platzhälfte. Die Negavitspirale setzt sich auch am 12. Grün fort, als die Bogeyserie auf 4 Stück anwächst. Danach bringt sie zwar endlich wieder Ruhe in ihr Spiel, brummt sich zum Abschluss am Par 5 der 18 aber noch ein Doppelbogey auf und steht so zum Auftakt nur mit der 76 (+4) beim Recording, was ihr bereits einen recht schweren Rucksack in Sachen Cut aufhalst.

Bei schwierigeren Bedingungen schon am frühen Morgen in Riad muss Christine Wolf somit zur Aufholjagd ansetzen und zumindest eine Par-Runde anpeilen. Das Auftaktbogey an der 10 ist da nicht hilfreich, doch in Folge geht die Innsbruckerin wieder solide zur Sache und bügelt den Fehler am ersten Par 5 mit Birdie wieder aus. Auf den vorderen 9 Löchern verschlechtert sich ihre Lage erneut nach dem Bogey an der 2 wieder. Nach dem Doppelbogey fünf Löcher vor Schluss drohen bereits alle Lichter auszugehen. Chrissie beweist jedoch Kampfmoral, stürmt mit zwei Birdies zur 73 (+1) über die Ziellinie und rutscht so als 48 am Ende doch noch recht souverän ins Wochenende.

Hängengeblieben

Sarah Schober hat zum Auftakt Probleme mit der Genauigkeit ihrer Eisen. Auf beiden Par 3 der Front 9 gibt die Steirerin einen Schlag ab. Zudem kann sie auf den Par 5 nicht ihre Längen gewinnbringend nutzen und erreicht so noch ohne Erfolgserlebnis den Turn. Der Kampf ums erste Birdie endet dann endlich auf der 13, allerdings geht gleich danach noch ein weiterer Schlag verloren.Mit drei Bogeys und nur einem Birdie schreibt Schober somit mit 74 (+2) Schlägen und einem recht unguten Rückstand auf Topränge am Leaderboard an.

Am Freitag muss die auf den schweren Löchern der Back 9 losstarten und bekommt die Tücken des Royal Greens GC gleich zu spüren, als sie an der 12 ein Doppelbogey schlucken muss. Die Steirerin kann nur kurz mit Birdie am nächsten Par 5 kontern, ehe sie zwei weitere Schläge abgeben muss. Zum Glück findet sie rasch wieder den Weg zu einem Birdie, womit sie wieder hauchdünn oberhalb der Cutmarke unterwegs ist. Noch bevor sie auf die Frontnine abbiegt macht es sich am Par 5 der 18 aber noch eine weitere Doublette gemütlich, womit sie wieder hinter die gezogene Linie zurückrutscht. Das kostet endgültig die Sicherheit, denn zwei weitere Bogeys und sogar noch ein drittes Doppelbogey lassen am Ende trotz eines abschließenden Birdies nicht mehr als die 79 (+7) zu, was sie als 73. klar am Wochenendeinzug scheitern lässt.

Emiliy Kristine Pedersen (DEN) startet bei gesamt 9 unter Par als Führende ins Wochenende.

Leaderboard Saudi Ladies International