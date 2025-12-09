Emma Spitz scheitert erneut an der LPGA-Hürde

Emma Spitz kommt erneut nicht mit dem Kurs bei der LPGA Qualifying Series zurecht und muss wie vor zwei Jahren mit leeren Händen heimfliegen.

Nach einer starken LET-Saison und dem sehenswerten Auftritt in der Qualifying Stage, startete Emma Spitz mit gehörig Selbstvertrauen in Alabama in die Final Stage der LPGA Q-School. Den RTJ at Magnolia Grove kannte die Niederösterreicherin bereits, was mit Sicherheit hilfreich sein sollte um sich unter die Top 25 und somit zu einer Tourcard auf der stärksten Damentour der Welt spielen zu können.

Zunächst musste sich Emma aber wie alle Spielerinnen in Geduld üben, denn sintflutartige Regenfälle ließen den Donnerstag buchstäblich ins Wasser fallen. Am Freitag konnte dann aber regulär gespielt werden, mit einer 72 (Par) kam die Schönbornerinmit dem Crossings Course jedoch nicht wie erhofft zurecht. Am Samstag gelang am Falls Course bei recht diffizilen Verhältnissen dann eine 71 (-1), was sie mit nur einem Schlag Rückstand auf die Top 25 in den Sonntag starten lässt.

Am dritten Spieltag ist sie gleich noch einmal am Falls Course unterwegs, findet allerdings so gar nicht wie geplant in die Runde, denn nachdem ihr gleich das anfängliche Par 5 der 10 ein Bogey umhängt, kann sie auch auf der 12 einen Schlagverlust nicht vermeiden, womit sie sich rasch unangenehm weit von den Tourkartenrängen entfernt. Danach heißt es dann sogar wieder “Sachen packen”, nachdem die Regenmassen das Terrain einmal mehr unspielbar machen.

Erst nach rund fünfstündiger Unterbrechung kann dann wieder gespielt werden und auf dem pitschnassen Terrain fängt sich Emma sofort auf der 14 und der 15 die nächsten Bogeys ein. Am Par 5 der 18 findet Emma dann auch das erste Birdie, dass sie jedoch kaum auf den Frontnine angekommen wieder verspielt. Nach der 2 ist dann auch vorerst Schluss, da die einfallende Dunkelheit ein Weiterspielen unmöglich macht.

Am Montag früh macht das Birdie am letzten Par 5 kurz Hoffnung, Emma leistet sich aber postwendend noch zwei Bogeys und bringt so im dritten Umlauf nur die 76 herein. Bei 4 über ist die Aufstiegsmarke somit bereits gut 7 Schläge entfernt.

Verkürzung nimmt Emma jede Chance aufzuholen

4. RUNDE: Eine tiefe 4. Runde zugleich Finalrunde, aufgrund der schlechtwetterbedingten Streichung einer 5. Runde, ist absolute Pflicht für Emma angesichts des großen Rückstands: und die Niederösterreicherin bricht tatsächlich die bisherige Birdieflaute mit gleich drei Schlaggewinnen auf den ersten 5 Löchern. Doch auch dies bringt nicht den erhofften Befreiungsschlag. Mit zwei Bogeys gibt sie das meiste bereits wieder bis zum Turn ab.

Mit dem nächsten Bogey an der 10 hat Emma dann endgültig den Superstart verspielt und damit auch ihre letzte Chance auf eine Tourkarte. Am Montag bleiben ihr nur noch 3 Löcher zu spielen, eine unmögliche Aufgabe bei weiterhin 7 Schlägen Rückstand. Am Ende wird es eine wilde Par-Runde mit je 6 Birdies und Bogeys, womit Spitz bei 4 über Par um satte 9 Schläge scheitert und somit wie bereits vor zwei Jahren mit leeren Händen zurück in die Heimat abfliegt.

Endergebnis LPGA Qualifying Series