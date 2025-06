Erneut auf Kurs

Emma Spitz bringt sich auch bei den Hulencourt Women’s Open dank Runden von 72 (Par) und 69 (-3) Schlägen wieder auf Kurs zu einem Topergebnis.

Nach ihrem 5. Topergebnis der Saison zuletzt auf Teneriffa zählt Emma Spitz auch bei der Hulencourt Women’s Open zum absoluten Favoritenkreis. Nach der Challenge- und der Pro Golf Tour macht in Hulencourt nun auch erstmals die Ladies European Tour Station, als Nachfolgeevent zur Belgian Ladies Open. Beim Viertagesevent mit 300.000 Euro Preisgeld ist Emma Österreichs einzige Vertreterin nachdem Sarah Schober eine Pause einlegt.

Zum Auftakt ist die einzige Österreicherin in Belgien erst mit später Tee Time unterwegs und muss nach solidem Beginn am Par 3 der 5 das erste Bogey einstecken, dass sie aber immerhin postwendend wieder egalisiert. Durchstarten lässt sie das erste Erfolgserlebnis jedoch nicht, denn nach gleich zwei darauffolgenden weiteren Fehlern rutscht sie doch spürbar im Klassement ab. Immerhin kann sie noch vor dem Wechsel auf die Backnine am Par 5 der 9 wieder etwas gegensteuern.

Den Schwung nimmt sie auch volley auf die hinteren neun Löcher mit, denn am nächsten Par 5 direkt danach nistet sie sogar den Adler auf der Scorecard ein und drückt so ihr Score in Windeseile sehenswert unter Par. Nach dem starken Intermezzo flaut der Schwung jedoch wieder ziemlich ab , denn lediglich auf der 14 kommt mit einem Bogey noch einmal Farbe aufs Tableau. Schlussendlich marschiert sie mit der 72 (Par) zurück ins Clubhaus und übernachtet so voll in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen auf Rang 10.

Frühe Tee Time genützt

Am Par 5 der 10 geht sich am Freitag dann zwar nicht wie zum Auftakt gleich ein Eagle aus, das verpasste Vögelchen holt die Schönbornerin jedoch bereits auf der 12 nach und pirscht sich so rasch noch näher an die Spitzenplätze heran. Die Freude darüber währt jedoch nur äußerst kurz, biegt sie nach einem Par 5 Bogey auf der 13 und einem weiteren Fehler auf der 16 doch sogar nur im zarten Plusbereich zur 1 ab.

Rund um den Turn findet Emma dann aber das richtige Rezept, denn zunächst gleicht sie kaum auf den Frontnine angekommen ihr Score wieder aus und legt mit einem roten Doppelpack kurz danach am Par 5 der 3 und der 4 zwei weitere Birdies nach. Da sich dann zum Abschluss auch noch am Par 5 der 9 das erhoffte Erfolgserlebnis ausgeht, notiert sie sogar die 69 (-3) und zieht damit, zumindest nach den Vormittagsflights, sogar bis unter die Top 10 nach vor.

Helen Briem (GER) startet bei gesamt 8 unter Par als die große Gejagte ins Wochenende.

