Fehlerlos an die Spitze

HERO WOMEN’S INDIAN OPEN – 3. RUNDE: Christine Wolf bleibt ihrer starken Linie auch am Moving Day treu und marschiert am anspruchsvollen DLF G & CC mit einer fehlerlosen Vorstellung bis an die Spitze nach vor.

Christine Wolf machte am Freitag eindrucksvoll klar, dass sie mit dem unglaublich anspruchsvollen Gelände des DLF G & CC von Neu Delhi noch eine Rechnung offen hat. Letztes Jahr fightete sie bis zum Schluss um den Sieg mit und verspielte diesen erst auf den letzten Bahnen. Nach der 68 (-4) vom Freitag startet sie auch heuer wieder im Spitzenfeld ins Weekend und will im ersten Verfolgerflight sofort Druck nach vorne aufbauen.

Der Plan geht auch durchaus gut auf, denn mit anfänglichen Pars hat sie auch am Samstag das schwierige Terrain wieder bestens im Griff. Da sich dann am Par 5 der 4 auch ein Birdie ausgeht, bleibt sie endgültig bei der absoluten Spitze dabei. Gekonnt spult sie auch danach makellos die Löcher ab und kommt so im zarten Minusbereich auf den Backnine an.

Dort kommt die Tirolerin dann so richtig ins Rollen, denn während rundherum ihre Konkurrentin teils gehörige Probleme haben, schüttelt Chrissie auf der 11 und der 12 einen roten Doppelpack aus dem Ärmel und schiebt sich so endgültig in die erste Verfolgerposition.

Damit hat Österreichs bislang einzige Golf-Olympionikin aber noch nicht genug, denn mit weiterhin makellosem Spiel und einem abschließenden roten Doppelpack auf der 17 und der 18 marschiert sie endgültig mit der bogeyfreien 67 (-5) bis an die alleinige Spitze nach vor. Wie schon im Vorjahr hat sie damit auch heuer wieder alle Trümpfe für den ganz großen Wurf in der Hand.

“Es war heute ein bisschen windig, was es aber von den Temperaturen her etwas angenehmer gemacht hat. Ich hab nach einem Wasserball auf der 8 heute eine richtig guten Save zum Par gemacht und danach hab ich auch gut an die Fahnen gespielt und von den Chancen einiges verwerten können”, fasst die Innsbruckerin den fantastischen Moving Day zusammen.

