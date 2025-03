Führung abgegeben

Emma Spitz kann am zweiten Spieltag bei den Australian Women’s Classic zwar nicht mehr an die starke Auftaktrunde anknüpfen und muss so auch die Führung abgeben, startet aber aus dem Spitzenfeld in den Finaltag. Sarah Schober lässt im Coffs Harbour GC mit einer 68 (-2) keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen.

Wie schon die Auftaktrunde, beginnt auch die zweite Umrundung für Emma Spitz mit einem frühen Bogey alles andere als nach Maß. Aus der Ruhe lässt sie sich aber nicht bringen, stabilisiert ihr Spiel in Folge deutlich und holt sich am Par 5 der 6 schließlich in Form des ersten Birdies den Ausgleich ab. Noch auf den Frontnine holt sie sich schließlich auf der 9 das nächste Erfolgserlebnis, biegt so im zartrosa Bereich auf die hinteren neun Bahnen ab und hält sich so auch weiterhin an der Spitze.

So fast schon traumwandlerisch einfach wie zum Auftakt geht ihr jedoch nichts mehr von der Hand. Mit Pars macht sie nach dem Turn zwar nichts verkehrt, kann damit jedoch die Konkurrenz nicht auf Distanz halten und rutscht schließlich mit einem Bogey auf der 13 auch aus der Führungsrolle. Anders als am Vortag will sich die gesamten Backnine über kein Birdie ausgehen, was sie schlussendlich nur mit der 70 (Par) ins Ziel kommen lässt. Dank der ganz starken ersten 18 Löcher wahrt sie so als 6. zwar klar die Chance auf ein Topergebnis, reißt jedoch auf die Führende Australierin Sarah Kemp unangenehme vier Schläge Rückstand auf.

Souverän in den Finaltag

Nach drei anfänglichen Pars, findet sich Sarah Schober nach einem Bogey auf der 13 plötzlich nur noch hinter der gezogenen Linie wieder. Die Steirerin sammelt sich aber rasch und schnürt am Par 3 der 15 und der 16 einen roten Doppelpack, der sie noch vor dem Turn vorerst wieder souverän in Richtung Finaltag abbiegen lässt.

Die zweiten Neun gestalten sich ganz ähnlich, denn wieder kann sie nach anfänglichen Pars ein Bogey nicht verhindern, dass sie mit zwei darauffolgenden Birdies aber mehr als wett macht. Schlussendlich steht Sarah so mit der 68 (-2) beim Recording, macht damit etliche Ränge gut und startet so als 24. aus dem vorderen Mittelfeld in den Finaltag.

