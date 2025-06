Hart erwischt

Sarah Schober wird bei den Amundi German Masters am Freitag vom Green Eagle GC richtig hart abgeworfen und verpasst den Sprung ins Wochenende schlussendlich ziemlich klar.

Sarah hofft auf ein wenig Heimvorteil bei unseren Deutschen Nachbarn, wenn an diesem Wochenende mit der Amundi German Masters ein besonderes Highlight ansteht. Das Turnier nahe Hamburg konnte Emma Spitz im Vorjahr perfekt ausnutzen, als sie sich erst im Stechen Deutschlands Golfstars Lexi Försterling hauchdünn geschlagen geben musste. Nach anstrengenden Turnierwochen, die doch spürbar an den Kräften zehrten, legt Spitz in dieser Woche jedoch eine Spielpause ein, womit es an Sarah liegen wird, Österreichs Fahnen alleine im Green Eagle GC hochzuhalten.

Wie aus der Pistole geschossen startet die einzige Österreicherin im Feld ins Turnier, denn gleich auf der 1 und dem Par 3 der 2 holt sie sich die ersten Birdies ab. Da sich dann auch am Par 5 der 5 ein roter Eintrag ausgeht, stürmt die Steirerin sogar nach nur wenigen gespielten Löchern bis in die geteilte Führung nach vor. Danach ebbt der unglaubliche Schwung ein wenig ab, was sich neben über weite Strecken soliden Pars schließlich am Par 3 der 8 auch im ersten Fehler niederschlägt.

Dieser kostet ziemlich den am Beginn noch so herausstechenden Birdierhythmus, denn sie stabilisiert ihr Score zwar rund um den Turn sofort wieder, beide Par 5 Löcher der 9 und 11 verpuffen aber ungenützt und da sie sich am Par 3 der 14 sogar ein Doppelbogey einfängt, rutscht sie wie aus dem Nichts wieder auf Level Par zurück. Auch das Par 5 Doppel danach lässt nichts mehr springen, weshalb sie schließlich mit der 73 (Par) zum Recording marschiert, womit sie sich jedoch als 39. souverän auf Cutkurs bringt.

Black Friday

Zwar beginnt der zweite Arbeitstag für Sarah mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 11 nach Maß, gleich danach fängt sie sich auf der 12 aber ein Doppelbogey ein, was völlig den Rhythmus kostet. Schon auf der 13 macht es sich der nächste Fehler gemütlich und da sie am Par 5 der 15 sogar nur eine 9 notiert, rückt die gezogene Linie endgültig in richtig weite Ferne. Auch auf den Frontnine kann sie keinen Turnaround mehr einläuten und muss nach den nächsten Patzern am Ende sogar die 83 (+10) notieren, was ein freies Wochenende zur Folge hat.

