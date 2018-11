Im Titelkampf dabei

LETAS EL PRAT – 2. RUNDE: Sarah Schober hält bei schwierigen Verhältnissen ihr Score gut zusammen und mischt im El Prat Golfclub von Barcelona voll im Titelkampf mit.

Sarah Schober erwischte zwar mit zwei Bogeys nur einen äußerst schleppenden Start, arbeitete sich aber stark zurück und notierte am Ende sogar eine 70 (-2), was ihr bei nur zwei Schlägen Rückstand auf Caroline Rominger (SUI) vor der zweiten Runde die erste Verfolgerposition einbringt.

Bei allgemein gedämpften Scores erwischt auch Sarah am Freitag keinen richtig prickelnden Start und muss schon früh auf der 2 ein Bogey einstecken, das sie auf der 5 aber recht zeitnah egalisiert. Sie hält auch danach ihr Score gekonnt zusammen und kann noch vor dem Turn ein weiteres Bogey auskontern, womit sie weiterhin an der Spitze mitmischt.

Bei schwierigen Verhältnissen – am Ende liegen nur noch fünf Spielerinnen unter Par – agiert Sarah auch nach dem Turn durchwegs solide, tritt sich auf der 14 aber ein Doppelbogey ein, was sie sogar aus den Top 10 wirft. Zwar muss sie auf der 17 noch einen weiteren Schlag abgeben, holt sich diesen aber am Par 5 Schlussloch zurück und startet so nach der 74 (+2) als 6. mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Spitze in den Finaltag.

“Es waren heute schwierige Verhältnisse und wir spielten für 18 Löcher knapp sechs Stunden. Teilweise war es sehr windig und auf den Backnine auch sehr kalt. Es hat in der Nach viel geregnet und leider bin ich vor meinem Doppelbogey am Asphalt ausgerutscht und auf dem Ellenbogen gelandet”, erklärt sie ein schmerzhaftes Erlebnis am Freitag.

Durch den Sturz wollte danach auch der Drive nicht gelingen, wie sie erklärt: “Leider hab ich in Folge meinen Drive rechts weggeblockt. Das war auch das einzige Fairway das ich gemissed hab heute. Der Ball landete im Busch und ich musste ihn für unspielbar erklären. Mein Spiel an sich fühlt sich aber gut an und ich freu mich schon morgen auf die Finalrunde.”

