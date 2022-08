Mit starker Birdiequote

WORLD INVITATIONAL – 1. RUNDE: Christine Wolf kann sich in Galgorm Castle dank bärenstarker Birdiequote sogar etliche Fehler erlauben, nach der 69 (-4) mischt die Tirolerin nach den ersten 18 Löchern sogar im Spitzenfeld mit.

Christine Wolf ist Österreichs Beitrag zum ISPS Handa World Invitational, dem Kombi-Event von DP World-, LET- und LPGA-Tour. Damen und Herren spielen in Galgorm Castle am gleichen Kurs, jedoch in getrennten Wertungen um ein gendergerechtes Preisgeld von jeweils 1,5 Millionen US Dollar.

Dementsprechend ist das Damenfeld in Nordirland auch deutlich stärker besetzt, handelt es sich für die LET jedoch um eines der bestdotierten Events des Jahres, während es bei den Herren sogar unter der offiziellen Mindestdotation angesiedelt ist. Wolf hofft beim zweiten Turnier nach ihrem Comeback erstmals wieder das Wochenende zu erreichen.

Kunterbunt startet Chrissie am Donnerstag Vormittag in Galgorm Castle auf den Backnine ins Turnier, denn im Wechselspiel notiert sie zunächst Birdies und Bogeys, wobei die roten Einträge von der 10 bis zur 14 mit 3 : 2 knapp die Oberhand behalten. Erst danach gehen sich auch die ersten beiden Pars aus, ehe es mit Bogey und Birdie noch vor dem Wechsel auf die Frontnine wieder farbenfroher wird.

Die starke Birdiequote behält sie auch nach dem Turn weiter bei, allerdings mit dem positiven Nebenaspekt, dass sie die Fehler deutlich reduziert. Am Ende leuchten bei der Tirolerin auf den ersten 18 Löchern satte acht Birdies auf, was bei vier Bogeys in der 69 (-4) mündet und ihr als 6. eine ganz starke Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auflegt. Am Freitag wartet nun der Massereene GC auf Österreichs Olympionikin.

“Heute sind echt mal viele Bridies gelungen. Ich hab ein paar Drives nicht auf die Fairways gebracht, was dann meistens in Bogeys mündete, aber ansonsten bin ich mit der ersten Runde echt happy hier”, so Chrissie zur Auftaktperformance. Amanda Doherty (USA) geht nach der 67 (-6) im Galgorm Castle GC als Führende in den Freitag.

Leaderboard World Invitiational