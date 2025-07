Rabenschwarzes Finish

Emma Spitz dreht ihre Auftaktrunde bei den Women’s Scottish Open nach Problemen zwar zwischenzeitlich sogar in den roten Bereich, bringt nach rabenschwarzem Finish im Dundonald Links am Ende aber nur eine 74 (+2) zum Recording.

Nach über einem Monat Spielpause startet Emma Spitz in die britischen Linkswochen, wobei so eine lange Auszeit gar nicht geplant war: „Da ich so viel gespielt habe und einmal zwei Wochen Pause machen wollte, hab ich entschieden, dass ich die zwei in Hamburg und Irland auslasse,“ erklärte sie gegenüber Golf-Live ihre jüngsten Absagen. Sie spekulierte auf ein Ticket für Evian, das sie dann um einen einzigen Platz im Ranking verpasste, was die Stehzeit ungeplant noch verlängerte.

Somit hatte Österreichs Nummer 1 nicht zur Zeit zur Regeneration sondern auch um sich voll auf die beiden Links-Highlights vorzubereiten, wo sie sich mit den Allerbesten der Welt messen wird. So wie bei den Herren dient die Scottish Open als Generalprobe für das britische Major. In Dundonald Links tauchen auch heuer reihenweise Stars von der LPGA Tour auf, die sich auf die ungewohnten Disziplin Linksgolf einschießen wollen. Somit kommt Sarah Schober auch nicht in das Feld beim 2 Millionen Dollar Turnier nahe Troon an der schottischen Westküste.

Zwischenzeitlich unter Par

Der erste Spieltag beginnt für Emma dann zwar gleich mit einem verfehlten Fairway, allerdings findet sie ohne große Probleme das Grün und startet so schließlich doch einigermaßen souverän ins schottische Links-Event. Mit Pars macht sie auch danach länger nichts verkehrt, bis sie sich nach Problemen von Tee bis Grün auf der 7 und der 8 sogar einen Bogeydoppelpack einfängt. Die beiden Fehler steckt sie aber durchaus gut weg, stabilisiert ihr Spiel danach rasch wieder und holt sich schließlich auf der 10 nach starker Annäherung auch das erste Birdie ab.

Das bringt die Niederösterreicherin sichtlich auch auf den Geschmack, denn zwei Löcher später stopft sie bereits den nächsten Birdieputt und da auch das Par 5 der 14 einen roten Eintrag springen lässt, leuchtet erstmals sogar das Minus auf. Wie aus dem Nichts reißt der gewinnbringende Schwung dann aber völlig ab und nach einer völlig verpatzt 17 – Emma findet weder Fairway noch Grün und hängt sich mit zusäztlichem Dreiputt sogar ein Doppelbogey um – muss sie am Schlussloch gleich noch ein Bogey einstecken, womit sich am Donnerstag lediglich die 74 (+2) ausgeht.

Damit muss sie am Freitag bereits zumindest ein zulegen um sich vom derzeit 86. Platz noch auf Wochenendkurs bringen zu können. Charlotte Laffar (ENG) erwischt mit einer 66 (-6) den besten Start.

Fotos: LET

