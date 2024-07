Schober top in London

Sarah Schober fährt beim Aramco Series Event im Centurion Club von London mit einer 74er Finalrunde ihr zweites Topergebnis der Saison ein.Sarah Schober

konnte im Centurion Club in der Teamwertung nicht um die Spitzenplätze mitreden, was jedoch klar nicht an der Steirerin lag, denn an beiden Tagen sorgte sie mit Runden von 67 (-6) und 75 (+2) Schlägen für das Beste was Team Davidson Spilkova zu bieten hatte. Am Freitag ist Sarah nun in der Einzelentscheidung auf sich gestellt und hat dabei beste Chancen London noch mit einem starken Ergebnis zu verlassen, startet sie doch als hervorragende 3. in den Finaltag.

Mit einem Par 5 Birdie könnte der letzte Spieltag für Sarah im Finalflight kaum besser beginnen, allerdings rutscht die Steirerin auch recht rasch mit einem Fehler auf der 3 wieder auf Level Par zurück. Ausgerechnet das zweite Par 5 des Centurion Clubs brummt ihr dann den nächsten Fehler auf, womit sie die Spitze erstmals etwas aus den Augen verliert. Auch die dritte lange Bahn entwickelt sich alles andere als positiv, denn nach Problemen von Tee bis Grün leuchtet sogar eine Doublette auf, womit sie vor den letzten neun Löchern sogar aus den Top 10 rutscht.

Die Probleme reißen auch zu Beginn der Backnine dann nicht ab, wie ein weiterer Fehler auf der 10 untermauert. Immerhin kann sie danach ihr Spiel wieder konsolidieren und steuert mit einem Birdiedoppelpack auf der 12 und dem darauffolgenden Par 5 sehenswert gegen. Auf den letzten Löchern notiert sie dann über weite Strecken sehr solide Pars und beendet die Runde mit noch einem Birdie am Par 5 der 18. Schlussendlich steht sie mit der 74 (+1) beim Recording und fährt so mit Rang 8 nach den South African Women’s Open ihr zweites Topergebnis der Saison ein.

Solides Spiel mit unglücklichen Lagen

„Es war heute nicht einfach zu spielen, aber ich hab auf den beiden Par 5 Löchern einfach bei Downhill-Lage falsche Entscheidungen getroffen. Ich wollte auf der 6 aufs Grün gehen, bin im Bunker hängengeblieben und hab nach schwierigem Bunkerschlag dann noch dazu einen Dreiputt eingebaut. Am nächsten Par 5 dann fast das selbe, hätte ein Lay-up machen sollen.“

„Ich hatte im Bunker zwei Steine unterm Ball, konnte sie nicht wegnehmen, da der Ball sich sonst bewegt hätte und beim zweiten Versuch ist der Ball dann unerwartet rausgegangen, was auch der Stein verursacht hat. Das war unglücklich, einfach ein paar mal ungute Lagen gehabt. Aber ansonsten wars sehr solide. Bissel schade, dass nicht noch mehr gegangen ist, aber ich bin zufrieden und freu mich jetzt über 1,5 Wochen Pause, bis es in Holland wieder weitergeht“, fasst Sarah den Finaltag zusammen.

Leona Maguire (IRL) reicht am Freitag eine 73 (Par) um bei gesamt 8 unter Par den Sieg mit in die Heimat nehmen zu können.

Fotos: LET

