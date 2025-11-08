Selbst ausgebremst

Emma Spitz glänzt am Finaltag der ARAMCO China Championship zwar mit gleich sechs Birdies, bremst den Vorwärtsdrang mit fünf Bogeys in Misson Hills aber enorm ein und kommt so am Samstag nicht mehr vom Fleck.

Nur um Haaresbreite verpasste Emma Spitz mit ihrem Team an den ersten beiden Spieltagen ein Topergebnis, in der Einzelwertung hätte die Niederösterreicherin noch die Chance auf eben dieses. Nach Runden von 70 (-3) und 71 (-2) Schlägen startet Österreichs Nummer 1 als 25. in den Finaltag, womit die Spitzenplätze beim chinesischen ARAMCO-Event in Shenzhen bei drei Schlägen Rückstand wohl durchaus noch zu knacken wären.

Von der 1 weg drückt die einzige Österreicherin im Feld dann aufs Tempo und krallt sich nach starken Schlägen sofort das erste Birdie. Nur kurz bläst sie dann durch, ehe sie mit scharfen Eisen und heißem Putter von der 3 weg sogar einen roten Hattrick schnürt und sich so in Windeseile unter die besten 10 schiebt. Zwar geht sie danach am Par 5 der 6 leer aus, schon am Par 3 der 8 fällt aber der nächste Birdieputt, womit sie sogar bereits die Top 5 knackt.

Erst ein verpasstes Up & Down kurz vor dem Turn – erstmals findet auf der 9 eine Annäherung am Samstag das Grün nicht – brummt ihr dann auch den ersten Fehler auf. Das kostet wie aus dem Nichts auch die Sicherheit, denn mit den nächsten Ungenauigkeiten im langen Spiel fängt sie sich auch am Par 5 der 11 und der 12 Fehler ein und büßt so wieder gehörig an Boden ein. Immerhin bremst sie den Negativrund auf der 14 mit ihrem bereits sechsten Birdie am Samstag sehenswert wieder ein.

Allerdings ist dies nur von recht kurzer Dauer, denn mit dem nächsten vergeblichen Scrambling auf einem Par 5, muss sie schon auf der 16 den nächsten Schlagverlust verdauen. Zum Abschluss streut sie dann auch auf der letzten langen Bahn mit einem Dreiputt noch ein Bogey ein, unterschreibt so am Ende trotz der zahlreichen Birdies nur die 72 (-1) und kommt damit als 28. nicht mehr vom Fleck.

Ruixin Liu (CHN) sichert sich bei gesamt 16 unter Par den Sieg.

Fotos: LET

Leaderboard ARAMCO China Championship