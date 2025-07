Spannend ins Weekend

Emma Spitz macht es bei den Scottish Women’s Open richtig spannend, stürmt dank drei späten Birdies im Dundonald Links aber „on the number“ noch ins Weekend.

Nach einer ungeplant langen Spielpause – nach zwei geplanten freien Wochen verpasste sie hauchdünn den Sprung in die Evian Championship – steht Emma Spitz beim hochkarätig besetzten Turnier in Schottland wieder in den Teeboxen. Bereits etliche LPGA-Stars schwingen sich im Dundonald Links für die anstehenden AIG Women’s Open ein, womit Emma bereits einen guten Teil der Weltelite zur Konkurrenz hat.

Die junge Niederösterreicherin fand am Donnerstag mit früher Tee Time dann eher durchwachsen ins 2 Millionen Turnier. Zwar drehte sie ihr Score zwischenzeitlich sogar in den roten Bereich, nach schwarzem Finish ging sich am Ende aber nur eine 74 (+2) aus, womit sie am Freitag Nachmittag bereits eine kleine Aufholjagd realisieren muss, will sie auch am Wochenende noch mit von der Partie sein.

Gleich zu Beginn auf der 10 muss die einzige Österreicherin im Feld dann etwas zaubern, scrambled sich nach verfehltem Grün aber noch zum anfänglichen Par. Der Save bringt Emma auch sichtlich etwas ins Rollen, kann sie doch aus einem starken Tee Shot am darauffolgenden Par 3 erstmals Kapital schlagen. Nachlegen kann sie jedoch vorerst nicht und hat am Par 3 der 15 und der 17 sogar etwas zu kämpfen um nicht wieder auf Level Par abzurutschen. Mit dem Zwischenstand von -1 nach 9 überspringt sie aber immerhin zumindest vorerst die gezogene Linie.

Auf den vorderen Neun setzt der Putter dann aber richtiggehend Eiskristalle an, denn zunächst rutscht sie auf der 1 mit dem ersten Bogey wieder auf Level Par zurück und nach verpasstem Up & Down auf der 2 und weiterem Dreiputt am Par 3 der 4, rückt die erwartete Cutmarke sogar in richtig unangenehme Ferne. Im Finish drückt sie dann aber noch einmal aufs Tempo, krallt sich zunächst am Par 3 der 15 und der 16 zwei Birdies und stopft zum Abschluss auch auf der 18 noch den fälligen Birdieputt. Schlussendlich geht sich so sogar noch die 71 (-1) aus, die ihr als 59. „on the number“ noch den Weg ins Weekend ebnet.

Dank einer 65 (-7) stürmt Lottie Woad (ENG) bei gesamt 12 unter Par bis an die Spitze und startet als Führende in den Samstag.

Fotos: LET

>> SKY überträgt Live und in HD von den Women’s Scottish Open.