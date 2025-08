Feld von hinten aufgerollt

Emma Spitz schleicht sich mit später Startzeit und tollen Back 9 zur 69 und bis auf Platz 4 bei der AIG Women’s Open, nur zwei Schläge hinter der Führung.

Nach der enttäuschenden Generalprobe in Schottland hofft Emma Spitz auf eine gelungene Premiere bei ihrem ersten Major im heurigen Jahr. Die AIG Women’s Open wird im walisischen Royal Porthcawl ausgetragen, mit dem Who is Who im weltweiten Damengolf auf der Startliste. So wie Emma werden auch die Fans gespannt sein, wie sich Österreichs Nummer 1 beim Kräftemessen im Linksgolf schlagen wird.

Spitz ist zum dritten Mal beim britischen Major am Start, wobei sie im Vorjahr in St. Andrews erstmals das Wochenende erreichte, dann aber nicht über den 71. Platz hinauskam. Somit bleibt der 31. Platz von Natasha Fink im Jahr 2004 weiterhin Österreichs Bestmarke.

Erst mit einer der letzten Startzeiten wird Emma am 1. Tee aufgerufen. Der Beginn verläuft zudem alles andere als nach Plan: erstes Grün verfehlt, am zweiten ein Dreiputt und schon steht es 2 über Par nach ebenso vielen Löchern. Ein starkes Eisen am zweiten Par 3 und ein guter Putt hinterher sorgen für ein erstes Erfolgserlebnis. Zum Abschluss der Front 9 gleicht die Niederösterreicherin ihre Tagesbilanz mit dem Zweiputt-Birdie am Par 5 wieder aus.

Stress kommt jedoch gleich wieder auf der hinteren Platzhälfte aus, nachdem ein verzogener Drive zum nächsten Schlagverlust führt. Das Eisenspiel bleibt aber stark und legt sofort das nächste Birdie wieder auf. Am nächsten Par 5 geht es erstmals ab in die roten Zahlen, nachdem Spitz bereits nach zwei perfekten langen Schlägen zum Putter greifen darf. Jetzt ist sie voll im Flow und verwertet auch den nächsten Putt an der 14 zum Birdie, womit die Top 10 nur noch einen Schlag entfernt sind.

Passend zu den bärenstarken Back 9 schließt Spitz ihre Auftaktrunde mit einem gelungenen Birdieputt ab und übernachtet mit der 69 (-3) am geteilten 4. Platz, nur zwei Schläge hinter der führenden Japanerin Eri Okayama.

Leaderboard AIG Women’s Open