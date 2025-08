Spitz im zweiten Open-Finale

Emma Spitz fällt zwar mit schwachem Kurzspiel und der 75 ins Mittelfeld zurück, cuttet aber zum zweiten Mal beim britischen Major, der AIG Women’s Open.Emma Spitz

schlich sich zum Auftakt mit einer der letzten Startzeiten und bärenstarken Back 9 noch weit vor und übernachtete mit der 69 (-3) am geteilten 4. Platz, nur zwei Schläge hinter der führenden Japanerin Eri Okayama.

Der Start in die zweite Runde in Royal Porthcawl verläuft trotz heftigem Wind mit Birdie verheißungsvoll. Vor allem spielt Spitz in der Anfangsphase perfektes Golf von Tee bis Grün, kann jedoch vorerst weitere Chancen nicht nützen. Der erste Fehler wird gleich gnadenlos bestraft: am Par 5 der 6 verzieht Emma den Abschlag, erreicht erst nach vier Schlägen das Grün und kassiert das Bogey.

Jeder Fehler sofort bestraft

Das soll jedoch bis zur Halbzeit der einzige Ausrutscher bleiben. Emma kommt nicht weiter in Bedrängnis, und auf dem schweren Kurs reicht die Par-Serie um sich in den Top 10 zu halten. Erst eine ungenaue Annäherung ins 11. Grün wird teuer, aus dem Grünbunker heraus verpasst sie den Sand-Save. Das Par 3 der 15 ist erst ihr drittes verfehltes Grün, führt aber zum dritten Bogey, da sie sich erneut nicht mit dem Kurzspiel aus der Affäre ziehen kann.

Am vorletzten Loch verzieht Emma erneut den Grünschuss und fällt endgültig mit dem Bogey auf Even Par und ins Mittelfeld zurück. Mit der 75 (+3) erreicht Spitz ihr zweites Major-Finale bei einer AIG Women’s Open, diesmal allerdings in deutlich besserer Ausgangsposition als im Vorjahr.

An der Spitze zieht die Japanerin Miyu Yamashita mit der 65 dem Feld auf 11 unter Par auf und davon.

