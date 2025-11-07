Um Haaresbreite

Emma Spitz verpasst mit ihrem Team bei den ARAMCO China Championship um einen Schlag knapp die Top 10. In der Einzelwertung hätte die Niederösterreicherin am World Coup Course in Mission Hills am Samstag noch die Chance auf ein Spitzenergebnis.

Emma Spitz bestreitet heuer ein letztes Mal einen der hoch dotierten Aramco Team Events. Dazu geht es nach Mission Hills zur China Championship, wo bereits World Cups und weitere Topevents in der Vergangenheit gespielt wurden. Für Spitz ist es heuer zugleich der vorletzte Einsatz auf der Ladies European Tour, während Sarah Schober keinen Startplatz mehr in China erhielt.

Einmal mehr ist die Niederösterreicherin sogar als Team-Captain unterwegs, hat in der Anfangsphase jedoch mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, womit sie sich vorerst auf ihre Kolleginnen verlassen muss. Nach und nach grooved sich aber auch Emma ins Turnier rein, und da auch Lexi Försterling und Celine Herbin ihr Visier recht gut eingestellt haben, hält das Gespann zur Halbzeit immerhin bei 7 unter Par. Auf den Frontnine kommt Emma dann immer besser ins Rollen und pusht ihr Team am Ende mit einer 70 (-3), womit sie in der Einzelwertung als 16. sogar an den Top 10 dran ist, zu 14 unter Par und als 8. unter die besten 10.

Am Freitag zeigt sich Emma dann von Beginn an hellwach und geht so mit gutem Beispiel voran. Die gesamte Runde über bleibt Österreichs Nummer 1 am Weg zur 71 (-1) fehlerlos und da auch Lexi Försterling und Celine Herbin durchaus einen recht gelungenen Tag erwischen, packt das Gespann auf die -14 vom Vortag eine -13 drauf. Lange Zeit hoffen die Ladies dann, dass es noch für ein Topergebnis reicht, mit Fortdauer der Runde werden sie aber noch von einigen Teams überholt und verpassen als 15. schlussendlich die Top 10 um einen einzigen Schlag. In der Einzelwertung bleibt Emma vor dem Finaltag als 25. auch weiterhin noch in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen.

Team Rhodes sichert sich bei gesamt 39 unter Par den Titel.

Fotos: LET

