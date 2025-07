Verpatzter Moving Day

Emma Spitz kann den Moving Day bei den Women’s Scottish Open zu keiner Zeit nützen und rasselt im Dundonald Links mit einer 79 sogar bis ans Ende des Wertungsklassements zurück.

Nach einer 74 (+2) zum Auftakt war vorauszusehen, dass Emma Spitz am zweiten Spieltag wohl unter Par spielen muss um die Chance aufs Wochenende wahren zu können. Am Freitag machte die Niederösterreicherin dann die Sache wohl spannender als ihr selbst lieb war. Zwar fand sie ein schnelles Birdie, mit eiskaltem Putter driftete sie nach dem Turn mit drei Bogeys aber unangenehm ab.

Noch rechtzeitig kratzte sie dann aber die Kurve und lochte auf den letzten vier Bahnen gleich zu drei Birdies. Am Ende ging sich so die 71 (-1) aus, womit sie „on the number“ noch ins Wochenende stürmte. Am Moving Day gilt es nun weiter an der Birdieschraube zu drehen um das Feld noch so gut wie möglich von hinten aufrollen zu können.

Das Vorhaben will jedoch so gar nicht aufgehen, denn nach einem anfänglichen Par erwischt es Emma danach richtig hart. Von Tee bis Grün hat sie auf der 2 und der 3 mit Problemen zu kämpfen, was prompt in den ersten Fehlern mündet. Am Par 3 danach findet dann zwar der Tee Shot das Ziel, dafür spielt der 14. Schläger nicht mit und hängt ihr mit einem Dreiputt sogar den schwarzen Triplepack um. Nur kurzzeitig kann sie ihr Spiel dann stabilisieren, ehe es sie auf der 8 sogar mit einem Doppelbogey erwischt, womit sie sich sogar zumindest vorläufig die rote Laterne umhängt.

Rund um den Turn bringt sie erstmals dann zwar etwas Ruhe in den Moving Day und darf sich nach gelungener Annäherung auf der 13 schließlich auch über ein erstes Birdie freuen, dieses verpufft jedoch nach verpasstem Up & Down am Par 3 der 15 rasch wieder. Das kostet auch sofort wieder die Sicherheit, denn nach zwei weiteren Bogeys zum Abschluss geht sich sogar nur die 79 (+7) aus, womit sie nur als 71. und letzte des Wertungsklassements in den finalen Sonntag startet.

Fotos: LET

>> SKY überträgt Live und in HD von den Women’s Scottish Open.