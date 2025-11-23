Markus Brier in Kambodscha ohne Feuerwerk

Beim ersten der beiden Legends Tour Events in Kambodscha kann Markus Brier noch kein Feuerwerk abbrennen, denn nach Runden 70 und zweimal 73 Schlägen bleibt für ihn bei den Vattanac Legends Championship nur ein Platz im Mittelfeld übrig.

Zum Saisonausklang hat die Legends Tour ihren Topspielern noch eine tolle Golfreise geschnürt. Markus Brier ist mit den Ü50-Legends zu zwei Turnieren nach Kambodscha aufgebrochen, bevor es anschließend zum Saisonfinale nach Mauritius geht. Das Vattanac Resort lädt gleich zu zwei Turnieren ein und beginnt somit ihr Debüt als Legends Tour-Destination mit einem Paukenschlag. Österreichs Ü50-Aushängeschild rangiert aktuell auf Position 16 in der Order of Merit und sollte noch ein paar Punkte nachlegen um auch bei den US Senior Majors im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.

Zwar verpasst „Maudi“ am anfänglichen Par 5 den erhofften Blitzstart, macht mit anfänglichen Pars jedoch nichts verkehrt. Geduldig wartet der 57-jährige auf sich bietende Chancen und schlägt schließlich auf der 7 erstmals zu, was ihn bei fehlerloser Performance immerhin im zartrosa Bereich auf die hinteren Neun abbiegen lässt. Dort wird es dann deutlich abwechslungsreicher. Zunächst krallt er sich am Par 5 der 13 das zweite Birdie, verspielt dieses jedoch auch prompt wieder. Die Reaktion kann sich zwar sehen lassen, wieder stolpert er jedoch postwendend in einen Fehler. Da sich aber auch am Par 5 der 18 noch ein Birdie ausgeht, startet Markus immerhin mit der 70 (-2) und ist damit als 16. voll an den Top 10 dran.

Der Samstag beginnt für den einzigen Österreicher im Feld dann alles andere als prickelnd, brummt ihm doch gleich die 10 ein anfängliches Bogey aufs Auge. Den Faux-pas rückt er zwar recht rasch am Par 5 der 13 wieder zurecht, allerdings kommt er nach einem Bogey-Doppelpack kurz danach lediglich bei 2 über Par auf den Frontnine an. Dort findet er dann zwar am Par 5 der 1 ein weiteres Birdie, der Ausgleich bleibt ihm jedoch verwehrt, weshalb er sich am Ende mit der 73 (+1) anfreunden muss, die ihn bis ins Mittelfeld auf Rang 30 abrutschen lässt.

Nachdem Markus gleich auf der 10 ein erstes Bogey einstecken muss und auch am Par 3 der 12 nur eine „4“ aufleuchtet, geht der Start in den Finaltag ziemlich daneben. Zwar leuchtet am Par 5 der 13 zum bereits dritten Mal in dieser Woche in Birdie auf, sofort tritt er sich aber den nächsten Fehler ein. Erst ein weiteres Par 5 Birdie kurz vor dem Turn leitet dann die Wende ein, denn mit den nächsten Erfolgserlebnissen auf der 1 und der 3 dreht er sein Score sogar in den roten Bereich. Erst der nächste Fehler auf der 5 beendet die heiße Phase dann wieder. Das kostet auch wieder die Sicherheit, wie ein weiteres Bogey auf der 7 untermauert. Am Ende geht sich so auch am Sonntag nur eine 73 (+1) aus, womit er dem Mittelfeld als 36. nicht mehr entkommt.

Die nächste Chance ergibt sich jedoch bereits in wenigen Tagen, denn schon ab Mittwoch steht das nächste Dreitagesevent in Kambodscha an gleicher Wirkungsstätte auf dem Programm. David Drysdale (SCO) sichert sich bei gesamt 12 unter Par den Titel.

Leaderboard Vattanac Legends Championship