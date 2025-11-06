Aus der Mitte

Wenige Tage nach seinem sensationellen Sieg beim ersten der beiden Ägypten-Events, hat Niklas Regner bei den Red Sea Open im Sokhna GC deutlich härter zu kämpfen und startet nur aus dem hinteren Mittelfeld in den Finaltag.

Niklas Regner hatte nur wenige Tage Zeit seinen ersten Titel auf Profi-Level zu feiern. Bereits wenige Tage später geht es auf der Asian Development im Ain Sokhna GC von Suez weiter. Die Red Sea Open ist zugleich das vorletzte Event am Kalender. Regner könnte mit einem weiteren Topergebnis alles für den Aufstieg in die Asian Tour klarmachen.

Der Start am Nachmittag ins Turnier verläuft holprig mit frühem Doppelbogey, wovon er bis zum Turn erst einen Schlag aufholen kann. Auf die Back 9 schwingt sich der Egyptian Open-Champion mit einem lupenreinen Biride-Hattrick und postet immerhin noch die 69 (-3), die vorerst für Platz 10, drei Shots hinter der Spitze reicht.

Auch beim zweiten Umlauf hat Regner Mühe in sein Spiel zu finden: von Loch 11 weg sammelt er noch im ersten Drittel der Runde drei Bogeys auf. Anders als am Vortag erwischt er jedoch keinen Birdielauf und müht sich bei insgesamt nur drei Birdies gehörig ab wenigstens die 73 (+1) zu retten. Dennoch geht es damit bis auf Platz 31 bergab.

Sehr souverän startet Niklas in die finale Umrundung und holt sich nach anfänglichen Pars schließlich am Par 5 der 17 das erste Birdie ab. Kurz nach dem Wechsel auf die Frontnine erwischt es den Steirer dann jedoch auf der 2 mit einem Doppelbogey ziemlich heftig. Zwar stellt er sofort am darauffolgenden Par 5 sein Score wieder auf Anfang und holt sich schließlich auch von der letzten langen Bahn noch ein Birdie ab, mehr als die 71 (-1) geht sich so jedoch nicht aus.

Wenige Tage nach seinem sensationellen Sieg kommt er so in Ägypten nicht wirklich ins Rollen und startet nur als 36. in die finale Umrundung. Karandeep Kochhar (IND) hält bei gesamt 17 unter Par derzeit die Führung.

Leaderboard Red Sea Open