Gelungener Finaltag

Niklas Regner arbeitet sich bei den Red Sea Open im Sokhna GC mit einem gelungenen Finaltag noch um etliche Ränge nach vor.

Eine Woche nach seinem sensationellen Sieg in Ägypten, läuft es für Niklas Regner beim zweiten Turnier innerhalb weniger Tage etwas weniger gut. Zwar ließ der Steirer im Kampf um den Cut mit einer 69 (-3) und einer 73 (+1) nichts anbrennen, der erhoffte Boost blieb am Moving Day aber aus. Am Ende notierte er nur eine zartrosa 71 (-1) und startet so lediglich als 36. in den Finaltag.

Erneut beginnt Niklas die Runde auf der 11 und darf sich sofort über das erste Birdie freuen, womit er sein Score von Beginn an in den Minusereich drückt. Auch danach hat der Liezener alles fest im Griff und schnürt noch vor dem Wechsel auf die Frontnine am Par 5 der 17 und der 18 einen roten Doppelpack, der ihm erstmals einen wirklich spürbaren Boost verpasst.

Dieser geht schließlich dann jedoch mit einem Bogey auf der 2 einigermaßen verloren. Zwar stellt er sofort sein Score am darauffolgenden Par 5 wieder auf 3 unter Par, erneut erwischt es ihn dann aber auf der 5. Im Finish überredet er dann aber auch das letzte Par 5 noch zu einem Birdie, unterschreibt so die 69 (-3) und arbeitet sich damit immerhin noch bis ins vordere Mittelfeld auf Rang 24 nach vor. Karandeep Kochhar (IND) triumphiert bei gesamt 19 unter Par.

Leaderboard Red Sea Open