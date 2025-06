Jeden Tag mehr

Markus Brier benötigt bei der Costa Navarino Legends Tour Trophy jeden Tag ein wenig mehr Schläge und verlässt Griechenland schlussendlich mit einer soliden Mittelfeldplatzierung wieder.

Markus Brier teet mit Europas Golflegenden auch heuer in Costa Navarino südlich von Athen auf. Im Vorjahr kam der 56-jährige Wiener jedoch nicht über einen 56. Platz hinaus und möchte diesmal nicht mehr die Zahl seiner Jahresringe am Leaderboard sehen. Das Event der Legends Tour wird auch heuer auf den beiden Kursen Olympic Golf Academy und Hills Course ausgetragen. Zuletzt in Irland zeigte Brier ansteigende Form und hofft den erfreulichen Trend in Griechenland zu bestätigen.

Von Beginn an präsentiert sich „Maudi“ in Griechenland hellwach und locht sofort zu Beginn am Par 5 der 1 den ersten Birdieputt. Auch danach hat der Routinier alles im Griff, macht mit Pars nichts verkehrt und belohnt sich auf der 5 ein weiteres Mal. Nachdem es ihn am Par 3 der 8 dann jedoch auch mit dem ersten Schlagverlust erwischt, biegt er nur im zartrosa Bereich auf die hintere Platzhälfte ab. Den Fehler steckt er aber gut weg und schnürt auf der 14 und der 15 sogar einen roten Doppelpack, den er mit darauffolgendem Doppelbogey am Par 3 jedoch auch prompt wieder verspielt. Da sich zum Abschluss dann aber auch auf der 18 noch ein Erfolgserlebnis ausgeht, startet er durchaus ansehnlich mit der 70 (-2) ins Turnier.

Keine Roten Runden mehr

Wie auch schon am ersten Spieltag am International Olympic Academy Golf Course, muss sich Markus auch am Freitag am Hills Course nicht wirklich lange in Geduld üben, fällt doch schon am Par 5 der 4 früh der erste Birdieputt. Da er sich jedoch kurz danach auf der 7 auch ein Bogey einfängt, steht er nur bei Level Par in der 10. Teebox. Am Par 3 der 12 erwischt es ihn dann ein weiteres Mal, weshalb sich am zweiten Spieltag, trotz eines späten Erfolgserlebnisses auf der 17, nur eine 72 (Par) ausgeht, die ihn bis ins vordere Mittelfeld abrutschen lässt.

Der letzte Spieltag beginnt im International Olympic Academy GC alles andere als planmäßig, denn zunächst verpasst er auf der 1 das erhoffte Par 5 Birdie und stolpert am Par 3 danach sogar in einen Schlagverlust. Auch auf den darauffolgenden Löchern geht vorerst nicht vieles leicht von der Hand, wie der nächste Fehler auf der 4 untermauert. Erst mit Fortdauer bringt er etwas Stabilität ins Spiel und belohnt sich schließlich auf der 9 auch mit dem ersten Birdie. Ins Rollen kommt er auch damit jedoch nicht wirklich, denn nachdem auf den letzten neun Löchern nur noch jeweils ein Bogey und ein Birdie auf die Habenseite wandern, unterschreibt er zum Abschluss nur die 73 (+1) und beendet das Turnier so als 30. im Mittelfeld.

Nach einer 66er (-6) Schlussrunde triumphiert Peter Baker (ENG) bei gesamt 16 unter Par und mit gleich sechs Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger in überlegener Manier.

Leaderboard Costa Navarino Legends Tour Trophy