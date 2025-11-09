Nerv gezogen

Markus Brier ziehen beim European Senior Masters vor allem die Backnine des La Manga Club den Nerv, weshalb sich beim Europafinale der Legends Tour nicht mehr als ein 30. Platz ausgeht.

Die Legends Tour verabschiedet sich für heuer mit dem European Senior Masters vom Heimkontinent. Markus Brier ist dazu in den La Manga GC von Murcia geflogen um sich einmal mehr mit den Ü50 Allstars zu messen. Titelverteidiger Simon Griffiths (ENG) wird es neben Österreichs Golflegende auch mit Peter Baker, Michael Campbell oder Jarno Sandelin aufnehmen müssen.

Von Beginn an präsentiert sich Markus voller Tatendrang und stürmt mit einem roten Doppelpack regelrecht ins Turnier. Auch danach hat Österreichs erster European Tour Champion der Geschichte alles fest im Griff und biegt nach zwei Par 5 Birdies sogar bei 4 unter Par auf die Backnine ab. Dort ebbt der Schwung dann aber zunächst ab und geht danach völlig verloren, wie eine Schwächephase mit Bogey und Doppelbogey unangenehm untermauert. Am Ende bringt er zwar noch mit der 71 (-1) eine Runde unter Par zum Recording und ist damit auch voll an den Top 10 dran, nach den bärenstarken Frontnine ist die Runde im Gesamten aber wohl eher ein wenig frustrierend.

Am Samstag hat er dann zunächst die Backnine vor der Brust und hat erneut ziemlich zu kämpfen. Schon die 11 brummt ihm den ersten Schlagverlust auf, den er zwar rasch am Par 5 der 13 wieder egalisiert, schon auf der 14 rutscht er jedoch erneut in den Plusbereich ab. Da sich dann auch am Par 4 der 17 nur ein Bogey ausgeht, nimmt er die Frontnine sogar nur bei 2 über Par in Angriff. Dort läuft es dann zwar zunächst deutlich besser, wie auch ein Par 5 Birdie auf der 4 untermauert, zwei Löcher später rutscht er aber auf der nächsten langen Bahn wieder auf 2 über Par zurück. Immerhin geht sich zum Abschluss am letzten Par 5 der 9 dann noch ein Schlaggewinn aus, womit er sich zumindest noch zur 74 (+1) kämpft, die ihn aber etwas im Klassement bis auf Rang 19 abrutschen lässt.

Gleich auf der 1 schnappt sich „Maudi“ am Sonntag dann das erste Birdie und findet so absolut nach Maß in die finale Umrundung. Lange muss er sich auch danach nicht in Geduld üben, geht sich doch zum bereits dritten Mal in dieser Woche am Par 5 der 4 rasch das nächste Erfolgserlebnis aus und da er die gesamten Frontnine über fehlerlos bleibt, schließt er wieder deutlich näher zu den Spitzenrängen auf. Wieder ziehen ihm dann aber die Backnine des La Manga Club den Nerv, denn mit zwei Doppelbogeys in Folge und einem weiteren Schlagverlust kurz danach, geht es im Klassement wieder steil bergab. Zwar findet er im Finish auf der 16 dann auch noch ein Birdie, mehr als die 75 (+2) geht sich so jedoch nicht aus, womit er sich nur auf Rang 30 einpendelt.

Jamie Donaldson (WAL) krallt sich in Spanien den Sieg.

Leaderboard European Senior Masters