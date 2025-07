Nicht wie erhofft

Markus Brier startet nur mit einer 73 (+3) in die Senior Open und läuft damit im Sunningdale GC der erwarteten Cutmarke bereits ziemlich hinterher.

Markus Brier schaffte es trotz kleinerer Kategorie auch heuer in das Starterfeld bei der Senior Open. Der Wiener brennt darauf, sich in seiner Lieblingsdisziplin Linksgolf mit den Allerbesten im weltweiten Ü50-Golf messen zu dürfen. Im Vorjahr setzte der 57-jährige in Carnoustie mit Platz 29 eine neue persönliche Bestmarke für die Senior Open. Titelverteidiger im englischen Sunningdale ist der Koreaner K.J.Choi, der von Deutschlands Golflegenden Bernhard Langer und Alex Cejka sowie auch Padraig Harrington oder Justin Leonard herausgefordert werden wird.

Mit einer der letzten Vormittagsstartzeiten findet Markus dann zar gleich am anfänglichen Par 5 ein Birdie und legt so einen Start nach Maß hin, nachdem ihm jedoch die 2 auch das erste Bogey aufbrummt, findet sich Österreichs erster European Tour Champion auch prompt bei Level Par wieder. Nach dem recht farbenfrohen Beginn, geht es danach deutlich ruhiger zur Sache, wie eine lange Parserie untermauert.

Das ändert sich dann jedoch zu Beginn der Backnine ziemlich drastisch, denn der souveräne Schwung geht plötzlich völlig verloren, was sich in gleich drei Bogeys auf nur vier Löchern bemerkbar macht. Den Negativrun bremst er mit einem darauffolgenden Par 5 Birdie zwar wieder ein, nach abschließendem Fehler geht sich am Donnerstag aber nur die 73 (+3) aus, womit er der erwarteten Cutmarke als 104. bereits ziemlich hinterherläuft. Steven Alker (NZL) übernimmt mit einer 63 (-7) die Führungsrolle.

Leaderboard The Senior Open