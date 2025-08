Gegen den Wind gestemmt

Markus Brier kommt bei der PGA Senior Championship hervorragend mit den Starkwindbedingungen zurecht und geht in Top-Position ins Wochenende.

Nach der bitteren Pille mit dem um einen Schlag verpassten Cut bei der Senior Open brennt Markus Brier auf Revanche bei der PGA Senior Championship. Der Flaggschiff-Event der Legends Tour wird am neuen Kurs von Trump International in Aberdeen ausgetragen, den der US Präsident höchst persönlich einweihte. Nachdem die meisten US Stars von der Champions Tour bereits abgeflogen sind, wird es Titelverteidiger Robert Coles (ENG) aber auch Österreichs Altmeister deutlich leichter haben, selbst wenn die Elite der Legends Tour praktisch vollzählig vertreten ist.

Seit dem Morgen pfeift eine steife Briese über den Linkskurs von Aberdeenshire und treibt die Scores nach oben. Markus Brier kann den Vorteil seiner frühen Startzeit nicht nutzen und stolpert mit Bogey am Par 5 der 10 ins Turnier. Erst nach einem zweiten Schlagverlust kann er sein Spiel halbwegs stabilisieren. Auch wenn bis zum Turn kein Birdie gelingen will, kann er angesichts der hantigen Bedingungen mit einer langen Par-Serie gut mithalten.

Auf die Front 9 schwingt sich Österreichs Golf-Evergreen mit dem ersten Birdie im Turnier, gibt den Schlag aber gleich wieder ab. Am letzten Par 5 verzockt sich Markus noch und gibt einen Schlag ab statt einen zu gewinnen. Immerhin sitzt der Konter am Par 3 der 6, wo er sich den Schlag zurückholt. Schade um Bogey Nummer 5 am Schlussloch, die besseres als die 75 (+3) verhindert, die aber voll ausreicht um vorerst auf Cutkurs zu segeln.

Noch besser am Freitag unterwegs

Markus kommt in der zweiten Runde bei erneut heftigem Wind noch besser aus den Startlöchern und versenkt gleich am ersten Par 3 den fälligen Birdieputt. Mit einem weiteren Schlaggewinn etabliert sich der Wiener bereits in den Top 10, ehe es auf einem Par 3 nach verzogenem Eisen ganz dick kommt und das Doppelbogey zu notieren ist. Die schwere 9. Bahn knöpft Brier wie schon zum Auftakt einen weiteren Schlag ab.

Mit zwei weiteren Schlagverlusten zu Beginn der Back 9 schnürt sich Brier einen bitteren Bogey-Triplepack. Umso wichtiger, dass er sofort den Birdie-Konter setzen kann und so zurück in die Spur findet. Ein letztes Birdie am vorletzten Loch sichert die starke 73 (+1) ab, mit der er sogar auf dem 10. Platz in das Wochenende starten wird.

Leaderboard PGA Senior Championship