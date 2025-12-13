Regner auf der Asian Tour angekommen

Niklas Regner legt sich dank eines 34. Rangs bei den Saudi Open einen recht ansehnlichen Weihnachtsbonus unter den Christbaum und macht darüber hinaus im Dirab G & CC auch eindeutig klar, dass er auf der Asian Tour noch im Jahr 2025 bereits angekommen ist.

Nachdem Niklas Regner vor kurzem über die Asian Development Tour das Ticket für die Asian Tour Saison 2026 löste, ergatterte der Liezener auch noch einen Startplatz beim diesjährigen Saisonfinale in Riyadh. Gleich zum Auftakt am Mittwoch hatte er den Kurs dann durchwegs gut im Griff und reihte sich nach einer 68 (-4) nur knapp hinter den Top 10 ein. Am Donnerstag gelang mit einer der ersten Startzeiten dann mit vier Birdies am Stück sogar ein Traumstart, was schließlich immerhin in einer 69 (-3) mündete. Bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 startet er so mit durchwegs intakten Chancen auf einen sehenswerten Weihnachtsbonus in den Moving Day.

Zunächst läuft es am Freitag für den Steirer nicht wirklich wie erhofft, denn nach anfänglichen Pars fängt er sich ausgerechnet am Par 5 der 4 mit einem Dreiputt den ersten Fehler ein, den er aber immerhin sofort wieder ausbessert. Das Birdie bringt ihn auch etwas besser in Fahrt, denn er verpasst zwar auf der nächsten langen Bahn noch den Doppelpack, sammelt dafür aber auf der 8 das nächste Erfolgserlebnis auf und biegt so zumindest im zartrosa Bereich auf die hinteren neun Löcher ab.

Dort geht sich dann mit dem nächsten starken Putt ein weiteres Erfolgserlebnis aus, ehe der Putter schlagartig wieder abkühlt und ihm mit dem nächsten Driller auch wieder das Momentum nimmt, was sich nach verpasstem Up & Down am Par 3 danach gleich noch einmal unangenehm zu Buche schlägt. Erst am Par 5 Schlussloch krallt er sich dann noch ein Birdie, womit er zwar mit der 71 (-1) noch den roten Zahlen treu bleibt, im Klassement jedoch bis ins Mittelfeld auf Rang 29 abrutscht.

Ansehnlicher Weihnachtsbonus

Auch bei der letzten wettbewerbsmäßigen Runde im Jahr 2025 hat der einzige Österreicher im Feld zunächst etwas zu kämpfen, wie auch ein frühes Bogey auf der 3 untermauert. Immerhin findet er bereits am Par 5 der 6 dann auch das erste Birdie und mit dem Erfolgserlebnis grooved er sich auch selbst ein wenig in den gesuchten Rhythmus, denn am darauffolgenden Par 3 geht sich prompt der nächste Schlaggewinn aus. Rund um den Turn ebbt der gewinnbringende Schwung dann jedoch wieder ab, was sich auf der 12 schließlich zum Leidwesen des Steirers auch im scoretechnischen Ausgleich niederschlägt.

Erneut lässt er sich aber nicht beirren und holt sich bereits auf der 15 das Minus wieder zurück. Souverän spult er schließlich die verbleibenden Löcher ab, bringt so am Ende erneut die 71 (-1) in trockene Tücher. Damit legt er sich als 34. mit 7.400 Dollar Preisgeld nicht nur einen recht ansehnlichen Weihnachtsbonus unter den Christbaum, sondern zeigt mit den vier roten Runden am Stück auch noch im Jahr 2025, dass er bereits voll auf der Asian Tour angekommen ist.

“Die ersten beiden Tage waren sehr solide, die letzten beiden Runden waren solala. Ich hab ganz okay gespielt, heute war auch ein wenig Pech dabei, denn einige gute Drives haben das Fairway nur sehr knapp verfehlt. Der Wind war auch alles andere als einfach zu kalkulieren. Auf so harten Grüns glaub ich hab ich das ganze Jahr nicht gespielt, das war schon etwas ungewöhnlich jetzt für mich. Alles in allem wars für mich aber ein durchaus gelungener Abschluss des Jahres 2025. Ich freu mich schon sehr auf die nächsten Wochen, wo ich den Fokus jetzt auf die Fitness legen werde. Ich wünsche allen noch Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr”, fasst er seinen letzten Turnierauftritt heuer zusammen und richtet noch Grüße an die Fangemeinde aus.

Björn Hellgren (SWE) sichert sich mit einer 67er (-4) Finalrunde und bei gesamt 23 unter Par den Sieg.

