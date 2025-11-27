Weinendes und lachendes Auge?

Niklas Regner verpasst beim Aramco Invitational Tournament zwar klar den Cut, wird aber aller Voraussicht nach, sofern nicht absolut alles gegen ihn läuft, wohl auch ohne Wochenendteilnahme beim Saisonfinale der Asian Development Tour im Rolling Hills GC den Aufstieg auf die Asian Tour bejubeln dürfen.

Der für einen Österreicher eher ungewöhnliche Weg über die Asian Development Tour hat sich für Niklas Regner wohl voll ausgezahlt, denn nach seinem Sieg vor wenigen Wochen in Ägypten ist der Liezener drauf und dran das Ticket für die Asian Tour zu lösen. Als 6. der Jahreswertung startet er in durchaus komfortablen Gefilden ins 250.000 Dollar Event in Saudi Arabien, denn aus den Top 10 dürfte er wohl nur noch sehr schwer zu verdrängen sein.

Zum Auftakt ist Niklas erst mit später Tee Time unterwegs und findet nur einigermaßen zäh ins Geschehen, denn nach verpasstem Par 5 Birdie tritt er sich sogar zwei Fehler ein. Immerhin rückt er sein Score mit einem Eagle sehenswert wieder gerade und kommt so bei Level Par zur 10. Richtig ins Rollen kommt er aber auch auf den hinteren Neun nicht, denn nach zwei weiteren Fehlern bei nur noch einem Par 5 Birdie auf der 17, muss er sich am Ende mit der 73 (+1) anfreunden, was vorerst nur für Rang 59 reicht. Mit Karl Ableidinger ist noch ein weiterer Österreicher in Saudi Arabien unterwegs, nach der 78 (+6) bleibt für ihn aber nur Rang 78 übrig.

Aufstieg wohl so gut wie sicher

Auch am Donnerstag wird Niklas mit dem Kurs nicht wirklich warm, denn er findet auf den hinteren Neun zwar gleich drei Birdies, nach zwei Bogeys und sogar einer Doublette kommt er aber nur bei +1 zum Turn, womit die erwartete Cutmarke bereits unangenehme drei Schläge weit weg ist. Auch auf der vorderen Platzhälfte gelingt nicht vieles, womit beim Saisonfinale der Missed Cut mit einer zähen 77 (+5) nicht mehr abzuwenden ist. Auch Karl Ableidinger geht nach einer 81 (+9) in Saudi Arabien leer aus.

Trotz des verpassten Cuts kann sich Niklas mit der Saison aber mit Sicherheit zufrieden zeigen, denn auch mit verpassten Punkten stehen die Chancen, dass er tatsächlich noch aus den Top 10 der Jahreswertung rutscht wohl bei unter einem Prozent. Spätestens am Samstag Nachmittag wird er dann endgültig Gewissheit haben ob er kommendes Jahr eine Etappe höher auf der Asian Tour abschlagen darf.

Leaderboard Aramco Invitational Tournament