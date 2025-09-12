Golftourismus: 5 Top-Reiseziele für einen Urlaub mit einem Club

Golf ist für sehr viele Menschen mehr als nur Sport. Es ist eine Leidenschaft die zusätzliche Entspannung bietet. Golfliebhaber haben es sich darum zum Ziel gesetzt ihrem geliebten Sport auch im Urlaub nachzukommen. Egal ob im In- oder Ausland, Golf in einer unvergesslichen Umgebung zu spielen ist der Höhepunkt für jeden Golfbegeisterten.

Seinen Club auf Tour zu begleiten ist hingegen der Traum vieler Golf-Fans. Europaweit ist das in der Regel eine einfache Angelegenheit. Werden die Spiele hingegen im weit entfernten Ausland abgehalten, ist das nicht mehr so einfach. Können Sie nicht live teilhaben, dann können Sie Ihre Online Wetten im Golf abgeben. Welche Destinationen sich als Top-Reiseziel für das Golfen eignen, wird hier aufgezeigt.

Urlaubsdestinationen während der Golftouren

Egal ob England, Schottland, Spanien, USA oder Dubai. An diesen Orten Golf zu spielen, bedeutet vielen Golf Fans enorm viel. Haben Sie nicht die Möglichkeit, Ihren Club zu begleiten? Mit dem VulkanSpiele Sportwetten Login können Sie Ihren Club hautnah verfolgen.

Die Golf-Tour zu begleiten mit dem bevorzugten Club ist etwas ganz Besonderes. Doch welche Destinationen eignen sich für einen Besuch?

Top 5 Destinationen für Golfer

1 – Die Algarve in Portugal

Die Algarve eignet sich nicht nur dann, wenn die Golf-Tour Halt macht. Sie bietet ein angenehm mildes Klima, das ganze Jahr über die Möglichkeit Golf zu spielen und 40 erstklassige Golfplätze.

Besonders geeignet für einen Urlaub ist der Zeitraum von März bis Mai und von September bis Ende November. Die unzähligen erstklassigen Resorts und Hotels bieten entspannte Golfpartien.

2 – Mallorca in Spanien

Mallorca bietet Golf-Fans nicht nur erstklassige Golfplätze. Luxuriöse Fincas, beeindruckende Hotels und Resorts und das mediterrane Flair machen einen Urlaub mit Golf unvergesslich.

Nicht zu vergessen, dass die Europa Tour im Golf hier ebenfalls Halt macht. Die beste Reisezeit hier ist der Frühling und der Herbst. Möchte man es etwas wärmer, sollte der Juni oder September gewählt werden.

3 – Andalusien in Spanien

Ebenfalls in Spanien und ein Highlight für Golfer ist Andalusien. Bekannt für exklusive Golfplätze und traumhafte Strände. Durch die Costa de la Luz mit dem berühmten Club der Golf Valderrama und Costa del Sol hat sich Andalusien zum Golf Mekka erhoben.

Angenehmes Klima, Strand und eine beeindruckende Umgebung machen das Golfen hier zu einem besonderen Erlebnis. Im Frühjahr und im Herbst ist hier die beste Zeit für einen erholsamen Golfurlaub.

4 – Belek in der Türkei

Eine Vielzahl von hervorragenden luxuriösen Resorts mit hochwertigen Golfplätzen machen Belek zu einem besonderen Urlaubsziel für Golfer. Im Frühling und im Herbst eignen sich die Temperaturen hervorragend für angenehmes Golfspielen.

Zusätzlich beeindrucken die kulturellen Sehenswürdigkeiten und traumhaften Strände bei diesem Urlaub. Die neuesten Hotels und Resorts bieten für Golfer All-Inklusive, wodurch der Golfurlaub nicht angenehmer wird.

5 – Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Weltklasse auf allen Ebenen bietet Dubai. Luxushotels in Kombination mit dem Dubai Hills Golf Club oder dem Emirates Golf Club bieten Luxus-Urlaub mit Golf pur. Eine Reise ist in den Wintermonaten von November bis April empfehlenswert.

In Dubai wird zudem jährlich das Dubai Desert Classic Turnier im Dubai Hills Golf Club ausgetragen, das unzählige begeisterte Golf-Fans anzieht. Eine luxuriöse Umgebung und der Burj Khalifa sind auf jeden Fall einen Urlaub wert.