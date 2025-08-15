Die größten Gewinne bei Wetten auf Tiger Woods

Tiger Woods – eine Golflegende, deren Karriere voller Höhen und Tiefen ist – hat nicht nur Sportfans inspiriert, sondern auch diejenigen, die auf seine Erfolge gewettet haben. Seine Siege, insbesondere bei großen Turnieren, brachten den glücklichen Spielern Millionen von Dollar ein.

Sieg bei den Masters 2019: sensationelles Comeback

Im April 2019 gelang Tiger Woods eines der beeindruckendsten Comebacks in der Geschichte des Sports, als er das Masters-Turnier in Augusta, Georgia, gewann. Es war sein fünfter Sieg bei diesem prestigeträchtigen Major-Turnier und der erste seit 2005. Zum Zeitpunkt des Turniers war Woods 43 Jahre alt und seine Karriere schien aufgrund von Verletzungen und persönlichen Problemen im Niedergang begriffen zu sein, aber die Wetten auf Online Sportwetten ohne Oasis brachten erhebliche Gewinne.

Das Turnier begann am 11. April und Woods startete souverän, aber ohne deutliche Führung. Am ersten Tag erzielte er ein Ergebnis von 70 Schlägen (-2), was ihm ermöglichte, im Spiel zu bleiben, aber nicht zu den Favoriten zu gehören. Am zweiten Tag verbesserte er seine Position mit 68 Schlägen (-4) und landete in der Spitzengruppe. Der entscheidende Moment war die dritte Runde, in der Woods 67 Schläge erzielte, darunter eine Reihe von Birdies, die ihn vor dem Finaltag auf den zweiten Platz brachten. Am 14. April, im Finale, zeigte Woods unglaubliche Gelassenheit und beendete die Runde mit einem Ergebnis von 70 Schlägen. Mit einem Gesamtergebnis von -13 (275 Schläge) lag er einen Schlag vor seinen nächsten Konkurrenten Dustin Johnson, Xander Schauffele und Brooks Koepka.

Einer der größten Gewinne in der Geschichte der Golfwetten wurde genau bei diesem Turnier erzielt. Ein Wetter setzte 85.000 Dollar auf den Sieg von Woods und gewann damit 1,19 Millionen Dollar.

Masters 1997: Der Triumph eines jungen Genies

1997 gewann der 21-jährige Tiger Woods zum ersten Mal das Masters und stellte dabei gleich mehrere Rekorde auf. Es war sein erster Sieg bei einem Major-Turnier und machte ihn zum jüngsten Champion des Turniers in der Geschichte.

Das Turnier fand vom 10. bis 13. April 1997 statt. Woods startete mit einer sensationellen ersten Runde mit 70 Schlägen, aber der eigentliche Durchbruch gelang ihm am zweiten Tag, als er mit 66 Schlägen die Führung übernahm. Die dritte Runde war eine Demonstration seiner Dominanz: 65 Schläge, darunter eine Serie von vier Birdies in Folge. Im Finale spielte Woods 69 Schläge und beendete das Turnier mit einem Rekord von -18 (270 Schläge), 12 Schläge vor seinem nächsten Konkurrenten, Tom Kite. Dieser Vorsprung ist bis heute einer der größten in der Geschichte des Masters.

U.S. Open 2000: Dominanz in Pebble Beach

Im Juni 2000 errang Tiger Woods einen überwältigenden Sieg bei den US Open auf dem Golfplatz von Pebble Beach, Kalifornien. Es war sein dritter Major-Sieg, der seinen Status als bester Golfer der Welt festigte. Die Quoten für seinen Sieg lagen bei etwa 6/1, was niedriger war als 1997, da Woods bereits als Favorit galt. Dennoch war seine Dominanz so beeindruckend, dass Wetten auf ihn zu erheblichen Gewinnen führten.

Das Turnier fand vom 15. bis 18. Juni statt. Woods startete mit einer Runde von 65 Schlägen (–6) und übernahm damit die Führung. Am zweiten Tag spielte er 69 Schläge und behielt seinen Vorsprung. Die dritte Runde (68 Schläge) vergrößerte seinen Vorsprung auf 10 Schläge vor seinen nächsten Konkurrenten. Im Finale beendete Woods das Turnier mit 71 Schlägen und einem Gesamtergebnis von -12 (272 Schläge). Er lag 15 Schläge vor Ernie Els und Miguel Angel Jimenez – ein Rekordvorsprung in der Geschichte der Majors.

Wetten auf Woods in diesem Turnier brachten erhebliche Gewinne, insbesondere für diejenigen, die große Summen riskierten. So hätte beispielsweise eine Wette von 10.000 Dollar bei einer Quote von 6/1 einen Gewinn von 60.000 Dollar einbringen können.