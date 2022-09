Top-Golfspiele für Konsole, Smartphone und Browser – Diese Games müsst Ihr kennen!

Wer Golf im echten Leben nicht spannend oder bezahlbar genug findet, muss nicht verzagen. In der digitalen Welt bieten verschiedene Games genügend Möglichkeiten, sich dem Sport mit Schläger, Ball und Grün zu widmen. Dabei wird sowohl jeder Geschmack als auch jede Plattform bedient. Mittlerweile gibt es Games für Browser, Konsole und Smartphone. Einige Ableger haben sich im Laufe der Zeit aus der Masse hervorgetan und gehören zu den Top-Spielen.

Golden Tour

Golf als Video-Slot? Was vielleicht anfangs ein wenig sonderbar klingt, hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Mit Golden Tour hat sich der etablierte Provider Playtech dem beliebten Sport angenommen und einen beeindruckenden Online-Spielautomaten geschaffen, der sowohl Freunde des Sports als auch Glücksspielfans gleichermaßen begeistert – hier wurde viel Wissenswertes dazu zusammengetragen .

Golden Tour wartet mit einem satten beruhigenden Grün als Spielfeld auf, das mit Scatter, Wilds und Bonus-Features gespickt ist. Jeder Spin wird mit dem Geräusch eines Golfschlags sowie Applaus eines virtuellen Publikums untermalt. Das erzeugt eine authentische Atmosphäre. Die Bonusrunden sind voller Gewinnchancen und Ihr bekommt sogar die Chance auf die Dollar Bell Lotterie von Playtech, die einen zusätzlichen Jackpot bietet.

Auf den fünf Walzen in den drei Reihen und den frei einstellbaren Gewinnlinien findet Ihr alles, was zum Golfen benötigt wird. Dazu zählen Golfwagen, Schläger, Golftasche, Fahne, Pokal, Golfschuhe und natürlich auch Golfbälle. Diese gibt es sogar in verschiedenen Farben.

The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (PS4)

Der Titel The Golf Club 2019 featuring PGA Tour mag etwas sperrig klingen, hinter dem Spiel aus dem Jahr 2019 verbirgt sich jedoch eine fantastische Golfsimulation, die dem realen Spielerlebnis ziemlich nahe kommt.

Solltet Ihr eine Playstation 4 besitzen, habt Ihr die Möglichkeit, an großen Turnieren aus dem echten Leben teilzunehmen und dabei an der Konsole über Nachbildungen echter Plätze laufen. Etliche Spielmodi versüßen den Spielspaß. Vom Karrierespiel in den Turnieren der PGA Tour über Online-Turniere bis hin zu Online-Ligen mit Ranglistenspielen ist alles dabei, was das Golferherz begehrt.

Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen will, sollte dem Creator-Mode einen Besuch abstatten. Hier können eigene Golfplätze nach Belieben erstellt werden. Ob Ihr Euch dabei an originalen Schauplätzen orientiert oder Eigenkreation schafft, ist komplett Euch überlassen.

Everbody’s Golf (PS4)

Ihr seid auf der Suche nach Konsolen-Golf mit Spaßfaktor? Dann sollte Everbody’s Golf genau das richtige Game sein. Hier wird Euch eine ernsthafte Golf-Simulation mit etwas verrücktem Look und allerlei Spaßelementen geboten.

Ihr könnt Euch einen eigenen Charakter erstellen, mit dem Ihr zu Beginn des Spiels auf einer anfangs noch recht leeren Insel landet. Im Laufe des Spiels werden weitere Kostüme, Fertigkeiten und neue Golfplätze freigeschaltet. Besiegte KI-Gegner werden sogar zu Bewohnern der eigenen Insel, schauen bei Partien zu und geben wertvolle Tipps.

Neben weitestgehend realistischen Turnieren mit klassischen Golfregeln gibt es auch absurde Partien. So müsst Ihr z.B. mit extremen Wetterphänomen klarkommen. Hilfsmittel gibt es ebenfalls – etwa Superbälle. In einigen Runden sind die Löcher dagegen gigantisch. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Hole-in-one erheblich. Natürlich darf auch ein Online-Modus nicht fehlen, in dem Ihr gegen andere Spieler antreten könnt.

Desert Golfing (Android & iOS)

Minimalistischen Golf-Spaß für unterwegs verspricht Desert Golfing. Wer sich das Handyspiel für Android und iOS herunterlädt, braucht keine spektakuläre Grafik oder sonderlich viele Funktionen erwarten. Die App bietet nicht mehr als ihr Name verrät: Golf in der Wüste. Selbst ein Intro oder ein Menü haben die Entwickler als überflüssig erachtet. Es geht direkt auf den 2D-Golfkurs, auf dem Ihr nur Abschlagwinkel und Stärke wählen müsst.

Golf Story (Nintendo Switch)

Golf Story macht vieles anders als die meisten Golfspiele. Das Game beinhaltet einige RPG-Elemente und kommt in einer 16-Bit-Optik daher. Einerseits gibt es Turniere, andererseits wird auch eine Story rund um den namenlosen Hauptcharakter inszeniert. Zwischen den einzelnen Partien habt Ihr die Möglichkeit, die Golfplätze zu erkunden. Zudem müssen diverse einfache bis knackige Herausforderungen bestanden werden. Die jeweiligen Aufgaben umfassen unter anderem das Auffinden von Gegenständen sowie besondere Spielzüge oder Schläge bei starkem Seitenwind. Manchmal erschweren Euch gar Maulwurfattacken den Schlag.

Wie in jedem Rollenspiel werden Euch für Erfolge Erfahrungspunkte ausgeschüttet, mit denen Ihr im Level aufsteigen könnt. Als Belohnung gibt es neue Fähigkeiten und weitere Golfplätze. Der Simulationsgrad von Golf Story mag zwar relativ gering sein, dafür wird hier Entdeckergeist sehr groß geschrieben.

Mario Golf: World Tour (Nintendo 3DS/2DS)

Mario und seine Kumpanen sind absoluter Kult. Es gibt mittlerweile zig verschiedene Spiele mit ganz eigenwilligen Szenarien, in denen der Klempner die Hauptrolle einnimmt. Er kann nicht nur Prinzessinnen retten und hervorragend Kart fahren, auch Golf gehört zu seinen Stärken. In Mario Golf: World Tour könnt Ihr mit den beliebten Figuren aus dem Mario-Universum den Schläger schwingen – sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler.

Das Spiel aus dem Jahr 2014 legt dabei den Fokus klar auf eine simple und unterhaltsame Spielmechanik. Eine ausgefeilte Golfsimulation könnt Ihr also nicht erwarten. Nichtsdestotrotz gibt es neben vielen ulkigen und verrückten Kursen auch an die Realität angelehnte Golfplätze.

Andy’s Golf

Das tückische Online-Spiel Andy’s Golf lädt Euch zu einer Runde auf dem grünen Rasen ein. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene Zocker kommen bei dem simplen Browser-Game auf ihre Kosten. Zeit spielt dabei eine essenzielle Rolle. Versucht so schnell wie möglich den Ball einzulochen und möglichst wenige Züge zu nutzen. Umso flotter Ihr das Loch trefft, desto mehr Punkte gibt es.

Minigolf Master

Minigolf Master ist ein weiteres Browser-Game, das sich ideal für gelegentliche Runden anbietet. Spielt Euch durch einen Parkour voller Hindernisse und Herausforderungen. Jedes Loch hat dabei einen Par-Wert, den Ihr am besten noch unterbieten solltet, um möglichst viele Sterne zu sammeln. Wenn Ihr den Höchstwert an Schlägen überschreitet, müsst Ihr nochmal von vorne anfangen. Es geht entsprechend darum, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Gezielt wird bei Minigolf Master mit der Maus. Ihr könnt dabei die Richtung und die Stärke des Schlags beeinflussen.