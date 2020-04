Warum Casual Games so beliebt sind

Casual Games haben sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des Alltags entwickelt. Die Spielehersteller haben sich dabei auf kein bestimmtes Endgerät, sondern auf alle derzeit gängigen Geräte wie Laptop, Smartphone, Tablet, Smart TV, internetfähige Spielekonsole bis hin zur Smartwatch konzentriert. Ein Casual Game überzeugt durch sehr einfache Spielregeln, ist in der Regel kostenlos erhältlich und kann kinderleicht heruntergeladen oder als Instant Game gespielt werden.

Ein gutes Beispiel hierfür sind Automatenspiele, die auf unzähligen Casinoportalen ausprobiert werden können. Nicht wenige Online Casinos bieten Freispiele ohne Einzahlung an, mit denen sogar das Echtgeldspiel möglich ist.

Das Erzielen von Gewinnen ist sehr einfach gehalten und führt insgesamt zu einem kurzfristigen aber hohen Unterhaltungsfaktor. Zur wichtigsten Zielgruppe gehörten bisher Frauen ab 40 Jahren, aber auch Männer und Frauen ab 18 Jahren sind aktive Casual Gamer. Bei der jüngeren Zielgruppe stehen Stressbewältigung, Entspannung und Gedächtnistraining im Vordergrund, bei der älteren Zielgruppe ein leichter, kurzweiliger und intensiver Zeitvertreib.

Zu den bekanntesten Themen bei Casual Games gehören Logik-Spiele, Kartenspiele oder einfache Gesellschaftsspiele wie Mikado oder Schiffe Versenken. Aufgrund des hohen Beliebtheitsgrads im TV haben sich immer mehr Quiz-Spiele etablieren können. Namentlich sind Spiele wie Wer wird Millionär zu nennen. In der klaren Abgrenzung zu realistischen und komplexen Videospielen wie League of Legends und World of Warcraft stehen ihnen Casual Games wie Candy Crush Saga oder Angry Birds gegenüber. Namhafte Portale haben sich auf die Bereitstellung von klassischen und neuen Casual Games spezialisiert: Pro Sieben Games, MSN Games, Yahoo Games oder zum Beispiel AOL Games.

Spielerische Abwechslung im Alltag durch Casual Games

Im Laufe des Tages finden sich immer wieder kleine Pausen, die eine sinnvolle Möglichkeit bieten, sich aus den Aufgaben des Alltags herauszunehmen und auf andere Gedanken zu kommen. Studien belegen schon seit Jahren, dass auch kurze Pausen der Ablenkung die Gehirnleistung anschließend steigern und aufgebauten Stress im Körper abbauen können.

So bieten sich Pausen oder Wartezeiten regelrecht an, sein Handy, Tablet oder seine SmartWatch zu nehmen und eines seiner Lieblingsspiele zu spielen. Dabei muss es kein Titel sein, der eine besondere Geschichte hat. Schließlich geht es um Zerstreuung und Ablenkung und da sind Spiele wie der Klassiker Tetris, Super Mario oder Moorhuhn bestens geeignet.

Um die Pausenzeiten nicht mit der Suche nach einem Spiel zu vergeuden, bietet sich das Erstellen einer Liste von Games an, zum Beispiel an einem freien Tag oder nach Feierabend. Spiele für Zwischendurch lassen sich über spezielle Seiten finden oder ebenso über iTunes oder Google Play suchen. Je nach Hersteller kann das einmalige Laden des Titels einen kleinen Geldbetrag kosten. So liegt der Preis für ein zahlungspflichtiges Casual Game im Durchschnitt zwischen 5 und 20 Euro. Kostenfreie Spiele finanzieren sich hauptsächlich über In-Game Werbespots, bei denen auch mal Werbebanner dauerhaft eingeblendet werden. Aus diesem Grund werden die mobilen Vertreter auch als Hyper Casual Games bezeichnet.

Casual Game Alternative: Casinospiele ohne Einzahlung

Viele Casinos bieten Automatenspiele mittlerweile in einem gesonderten Link in der Navigation an. Nachdem die kostenlose Registrierung abgeschlossen ist, können Casinospiele im Demomodus beliebig oft und lange gespielt werden. Je nach Anbieter werden neuen Spielern bisweilen auch Freispiele ohne Einzahlung gutgeschrieben. Doch was sind Automatenspiele? Sie werden auch Slots genannt und sind am einfachsten erklärt, wenn man an einen Einarmigen Banditen denkt.

Das Spielfeld des einarmigen Banditen besteht meist aus drei beweglichen Walzen mit je drei Reihen und einem Sichtfenster auf das Spielfeld. Durch Zug am Hebel kommen die Walzen in Bewegung und werden per Zufall zum Stillstand gebracht. Sind drei Symbole auf einer Gewinnlinie (diagonal oder waagerecht) zum Stehen gekommen, hat der Spieler gewonnen.

Automatenspiele greifen dieses Spielkonzept 1:1 auf. Der Hebel wird durch einen Button ersetzt, der sich unter dem digitalen Spielfeld befindet. Im Gegensatz zum Einarmigen Banditen können die Gewinnlinien digital meist auch noch individuell eingestellt werden, ebenso der Einsatz pro Gewinnlinie und pro Runde.