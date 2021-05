Die Geschichte und die Ursprünge des Golfsports

Genau das ist das Wesen von E-Sports und auch von Golf. Golf wird traditionell als ein Sport für wohlhabendere Mitglieder der Gesellschaft gesehen. Aber das hat sich zu ändern begonnen. Der Deutsche Golfverband schätzt, dass in Deutschland über 600.000 Menschen auf insgesamt rund 700 Golfplätzen im ganzen Land spielen. Ein weltweit bedeutender Wettbewerb bei den Herren ist der Ryder Cup, der alle zwei Jahre stattfindet. Aber wie ist Golf entstanden

Königliche Unterstützung beim Golf in Edinburgh

Golf hat seinen Ursprung in einem Spiel das an der Ostküste Schottlands, in der Nähe der königlichen Hauptstadt Edinburgh, gespielt wurde. In jenen frühen Tagen versuchten die Spieler mit einem gebogenen Stock oder Schläger einen Kieselstein über Sanddünen und um Wege zu schlagen. Die Begeisterung der Nation für den Golfsport führte jedoch dazu, dass viele ihre militärische Ausbildung vernachlässigten, so dass das schottische Parlament unter König James II. den Sport 1457 verbot.

Obwohl die Menschen das Verbot weitgehend ignorierten, erhielt das Spiel erst 1502 das königliche Gütesiegel, als König James IV. von Schottland (1473 -1513) der erste Golfspielende Monarch der Welt wurde. Einer der besten Golfplätze der damaligen Zeit befand sich in Leith bei Edinburgh, wo 1682 das erste internationale Golfspiel stattfand, als der Duke of York und George Patterson als Vertreter Schottlands zwei englische Adelige schlugen.

Die Gentlemen und Golf – Das begehrte Silber

Das Golfspiel wurde offiziell zu einem Sport, als die Gentlemen Golfers of Leith 1744 den ersten Club gründeten und einen jährlichen Wettbewerb mit Silberpreisen ins Leben riefen. Die Regeln für diesen neuen Wettbewerb wurden von Duncan Forbes ausgearbeitet. Regeln, die auch heute noch vielen so bekannt vorkommen. Die erste Erwähnung des Golfsports in seiner heute anerkannten historischen Heimatstadt St. Andrews stammt aus dem Jahr 1552. Aber erst 1754 wurde die St. Andrews Society of Golfers gegründet, um einen eigenen jährlichen Wettbewerb nach den Regeln von Leith auszutragen.

Der erste 18-Loch-Golfplatz wurde 1764 in St. Andrews gebaut und etablierte den heute anerkannten Standard für das Spiel. König Wilhelm IV. verlieh dem Club 1834 den Titel “Royal & Ancient”. Mit dieser Anerkennung und seinem schönen Golfplatz wurde der Royal and Ancient Golfclub of St Andrews als der weltweit führende Golfclub etabliert.

Zu dieser Zeit benutzten die Golfer handgefertigte Holzschläger, in der Regel aus Buche mit Schäften aus Esche oder Hasel, und die Bälle wurden aus gepressten Federn hergestellt, die in ein genähtes Pferdefell eingewickelt waren. Während des 19. Jahrhunderts, als sich die Macht des Britischen Empires auf den gesamten Globus ausdehnte, folgte der Golfsport dicht dahinter.

Viele Jahre lang wurden Golfbälle aus Holz hergestellt, aber im frühen 17. Jahrhundert wurden Federbälle eingeführt und als Fortschritt gefeiert. “Featheries” wurden hergestellt, indem gekochte Federn in die genähten Lederstücke gepresst wurden, aus denen die Hülle bestand. Zum Einstopfen der Federn wurde zunächst ein hölzernes Werkzeug verwendet, danach musste das Stopfeisen die Arbeit erledigen. Wenn die Lederhülle über das Maß hinaus gestopft war, wurde das Loch zugenäht und die Hülle zum Trocknen liegen gelassen. Anschließend wurde die Kugel gehämmert und so rund wie möglich gemacht und weiß gestrichen. Der ganze Prozess war so langwierig, dass der Hersteller gut und gerne vier Bälle an einem Tag fertigstellen konnte, so dass sie bis zu fünf Schilling pro Stück kosteten. Obwohl der Federball weit geschlagen werden konnte, wurde er bei nassem Wetter durchweicht und untauglich und wurde durch Hiebe von Eisenschlägern zerstört, und so waren die Bälle nicht nur teuer, sondern auch kurzlebig.

Die industrielle Revolution des viktorianischen Zeitalters brachte viele Veränderungen mit sich. Die Geburt der Eisenbahnen ermöglichte es den einfachen Leuten zum ersten Mal, außerhalb ihrer Städte zu spielen und als Folge davon entstanden überall auf dem Lande Golfclubs. Die Massenproduktion von Schlägern und Bällen wurde eingeführt, wodurch das Spiel für den Durchschnittsbürger erschwinglicher wurde. Die Popularität des Spiels explodierte!

Golf in Deutschland

Auf dem europäischen Kontinent wurde der erste Golfplatz in Frankreich in Pau 1856 angelegt. Bis 1913, als der Graf von Gallifet als Mitglied aufgenommen wurde, blieb der Club “Golf de Pau” den schottischen Bewohnern am Fuße der Pyrenäen vorbehalten, von denen einige Nachkommen von Wellingtons Armee waren. Der “Biarritz Golf Club” entstand 1888 und der “Cannes Golf Club” wurde 1891 vom “König von Cannes” gegründet, vom russischen Großherzog Michael. Der französische Golfverband, die “Union des Golfs de France” wurde 1912 ins Leben gerufen.

In Deutschland wurde Golf zuerst von englischen Touristen in Kurorten wie Bad Homburg und Wiesbaden gespielt. Der erste Golfclub in Deutschland, der Berlin Golf Club, heute Golf- und Landclub Berlin-Wannsee, wurde 1895 gegründet und von Angelsachsen betrieben. Der Deutsche Golfverband wurde 1907 in Hamburg gegründet. In der Schweiz wurde der erste Golfplatz, in Davos, 1895 von Sir Arthur Conan Doyle geplant, der sich nach der Fertigstellung darüber ärgerte, dass Kühe gerne die roten Fahnen zerkauten.

Der Gummiball

Der Beginn des 20. Jahrhunderts brachte einen neuen Ball und eine neue Ära. Das US-Patent des dreiteiligen Gummiballs. Das war eine Erfindung von Coburn Haskell, einem Golfer aus Cleveland und Bertram G. Work von der B.F. Goodrich Company. Es beinhaltete einen auf Spannung gewickelten Gummifaden um einen festen Gummikern. Älteren Männern fiel das Spielen leichter und Heerscharen von Frauen und Kindern wurden in das Spiel hineingezogen.

Die Handicaps

Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten treten mit Handicaps gegeneinander an. Ein Handicap ist die Anzahl der Schläge, die ein Spieler erhält, um sein Ergebnis auf ein gemeinsames Niveau zu bringen. Je besser der Spieler ist, desto kleiner ist sein Handicap, und die besten Spieler haben ein Handicap von null. In jüngerer Zeit wurden Golfer wie Arnold Palmer, Jack Nicklaus und Tiger Woods nicht nur zu bekannten Namen in der Golfgemeinschaft, sondern zu international anerkannten Sport-Superstars, deren Berühmtheit weit über den Sport hinausreicht.