No Deposit Bonus: Vor- und Nachteile

Online Casinos bieten Glücksspielern eine faszinierende Erlebniswelt mit hochwertigen Spieleentwicklungen und verlockenden Promotionen. Bereits vom Start weg warten lukrative Willkommensangebote mit großzügigen Bonusgutschriften, oftmals in Kombination mit zusätzlichen Freispielen oder als Bonuspaket über mehrere Einzahlungen gestaffelt. Genauso können Bestandskunden, die an bestimmten Wochentagen ihr Spielkonto nachladen, von attraktiven Reload Boni profitieren.

Für Echtgeld Einsätze gibt es üblicherweise Treuepunkte, die aktiven Stammkunden zu einem höheren VIP Status und individuellen Vergünstigungen verhelfen. Mit einem Cashback Bonus wiederum besteht die Möglichkeit, sich einen Teil entstandener Verluste zurückzuholen. Nicht zu vergessen sind die unzähligen Extra Events mit großem Preispool wie zum Beispiel saisonale Gewinnspiele oder spannende Spielturniere jeder Art.

An Einfallsreichtum, um neue Spielenthusiasten anzulocken und zum Weiterspielen zu animieren, scheint es den meisten Casino Betreibern jedenfalls nicht zu mangeln. So sorgt in letzter Zeit insbesondere der sogenannte No Deposit Bonus für zunehmende Furore unter virtuellen Glücksrittern. Jeder, der sich zum ersten Mal in einem Online Casino anmeldet, kann sofort einen Echtgeld Bonus ohne Einzahlung in Anspruch nehmen. Wir zeigen, was es damit wirklich auf sich hat, inklusive aller Pros und Kontras.

Ist ein Gratis Startbonus seriös?

Bevor wir näher auf Vor- und Nachteile eingehen, wollen wir den Aspekt der Seriosität unter die Lupe nehmen. Dazu ist es zunächst nötig, den Sinn und Zweck, der dahinter steckt, zu verstehen. Schließlich ist kaum anzunehmen, dass Glücksspielbetreiber einfach Geld verschenken, ohne den eigenen Profit im Auge zu haben.

Durch den ständig herrschenden Konkurrenzkampf im weltweiten iGaming Markt sind virtuelle Spielsalons quasi gezwungen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Von daher kann man einen No Deposit Casino Bonus schlicht und einfach als eine neue Werbemethode betrachten. Als Dankeschön für jede Neuanmeldung wird ein kostenloses Echtgeld Startkapital zur Verfügung gestellt, das neue Casino Kunden im realen Spielmodus mit echten Gewinnchancen nutzen können.

Das eigentliche Ziel ist jedoch langfristig ausgelegt und besteht darin, den Online Spieler vom gebotenen Spielservice zu überzeugen, um auf diesem Weg spätere Stammkunden zu gewinnen. Die Frage, ob es sich um einen seriösen Casino Bonus handelt, lässt sich also grundsätzlich mit Ja beantworten. Sofern die Internet Spielothek über eine gültige Glücksspiellizenz betrieben wird, gibt es an und für sich keinen Grund, an der Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln.

Echtgeld Guthaben oder Freispiele als Werbegeschenk

Ein Anmeldebonus ohne Einzahlung wird einmalig und nur bei erstmaliger Kontoeröffnung an jeden neuen Kunden vergeben. Nach abgeschlossener Registrierung und Bonusaktivierung werden dem Spieler entweder einige Freispiele oder ein bestimmter Eurobetrag als Startguthaben gutgeschrieben. Üblicherweise handelt es sich dabei um geringe Beträge zwischen 5€ und selten mehr als 30€ oder um 10 bis maximal 50 Free Spins.

Wie man einen No Deposit Bonus aktiviert:

♦ Anmeldeformular ausfüllen und Kunden Account eröffnen

♦ Begrüßungsbonus ohne Geldeinzahlung annehmen

♦ Entsprechendes Spiel mit Bonusguthaben oder Freispielen aufrufen

♦ Kostenlos spielen und mit etwas Glück echtes Geld gewinnen

Auf der Webseite findet man üblicherweise alle erforderlichen Details zur Vorgehensweise. Mitunter ist für die Aktivierung ein bestimmter Bonuscode einzugeben oder man erhält seinen Gratis Startbonus über den Kundendienst. Einige Casino Boni sind nur für mobile Spieler verfügbar und können nur per Smartphone oder Tablet freigeschaltet und bestätigt werden.

Kleiner Wermutstropfen: Relativ hohe Wettanforderungen

Logischerweise verschenken Online Casinos nicht einfach grenzenlos Geld und wie bei jedem Casino Bonus müssen im Gewinnfall spezifische Bonusanforderungen erfüllt werden. Wie jeder erfahrene Glücksspieler weiß, liegt die tatsächliche Attraktivität eines Bonusangebots generell in den Wettbestimmungen. Üblicherweise sind die Umsatzbedingungen eines Gratis Startbonus höher angesetzt als beim normalen Willkommensbonus, variieren jedoch von Casino zu Casino.

Mehr oder weniger knifflige Bonusbedingungen:

♦ Oftmals nur an einem bestimmten Automatenspiel nutzbar

♦ Umsatzfaktor häufig 50x oder mehr, selten unter 30x

♦ Gültigkeit meistens 7 Tage und weniger, 30 Tage kaum zu finden

♦ Umzusetzender Bonusbetrag bei Free Spins von Gewinnsumme abhängig

♦ Festgesetzter Wettbetrag von Freispielen übersteigt selten 0,50€ pro Spin

♦ Durchschnittliches Auszahlungslimit zwischen 20€ und maximal 200€

Viele Internet Spielotheken offerieren kostenlose Echtgeld Boni oder Free Spins für Spielneuheiten oder populäre Spielautomaten. So werden zum Beispiel beliebte Dauerhits wie Book of Dead von Play’n GO oder Starburst von NetEnt häufig als zusätzliches Lockmittel genutzt. Noch unbekannte neue Video Slots sollte man besser vorher mit herkömmlichen Demoversionen gratis ausprobieren, um sich individuell die beste Spielstrategie zurechtzulegen.

Grundsätzlich ist empfehlenswert, bereits bei der Bonusauswahl das Zusammenspiel sämtlicher Voraussetzungen zu berücksichtigen. Die Entscheidung eigenes Geld nachzuschießen, um einen erzielten Bonusgewinn freizuspielen, liegt letztendlich immer im eigenen Ermessen des Spielers. Jeder Glücksritter muss für sich selbst abwägen, ob er sich zutraut, alle Anforderungen zu meistern. Solange es nichts kostet, ist es jedenfalls nicht tragisch, wenn man am Ende leer ausgeht.

Pro & Kontra Bilanz

Freilich ist es vollkommen illusorisch zu erwarten, ohne eigene Investition üppige Gewinne absahnen zu können. Ohne Einzahlung bekommt man sicherlich keine großen Bonusgutschriften oder eine Vielzahl Freispiele geschenkt, um damit im realen Spielmodus sein Glück zu versuchen. Obendrein sind die Bonusbedingungen bei einem Gratis Bonus meistens ziemlich happig gestaltet oder durch ein niedriges Auszahlungslimit eingegrenzt.

Trotzdem kann es sich als durchaus vorteilhaft erweisen, einen offerierten No Deposit Casino Bonus in Anspruch zu nehmen. Während der Freizeitspieler den Spielspaß an einem spannenden Echtgeld Spielautomaten kostenlos genießt, verschafft er sich gleichzeitig einen realen Eindruck der gebotenen Spielumgebung eines neuen Internet Spielsalons. Zudem hängt Glück immer vom Zufall ab und die Chance, ein wenig zusätzliches Extrageld abzustauben, besteht ja durchaus.

Wie man einen attraktiven Anmeldebonus findet

Online Casinos gibt es inzwischen wie Sand am Meer und die Vielzahl reizvoll erscheinender Bonusaktionen ist kaum noch überschaubar. Die Spreu vom Weizen zu trennen ist sicherlich nicht immer einfach und obendrein ziemlich zeitaufwendig. Insbesondere ungeübte Hobbyspieler können sich in dem gigantischen Labyrinth vielversprechender Angebote nur allzu leicht verirren.

Von daher ist es ratsam, sich an den Empfehlungen versierter Spielexperten zu orientieren, die ihre eigenen Erfahrungen in Casino unabhängigen Internet Plattformen an andere Spieler weitergeben. Auf diese Weise erhalten Freizeitspieler einen optimalen Überblick der besten Glücksspielportale mit informativen Rezensionen, sowie nützliche Tipps zu den aktuell großzügigsten Willkommensboni.

Hier findet jeder Spielenthusiast die ideale Ausgangsposition für die Suche nach einer neuen Online Spielothek mit lukrativem No Deposit Bonus zum Kennenlernen und ganz allgemein eine Reihe hilfreicher Ratschläge zum Thema virtuelles Spielvergnügen. So lassen sich bequem Vergleiche anstellen und mit den eigenen Auswahlkriterien in Einklang bringen.